NBA史上首見！　224公分溫班亞瑪2戰砍12顆三分搧10火鍋

記者游郁香/綜合報導

224公分的「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)開季進攻表現起伏,因而遭受批評,不過他近2戰轟了58分,30籃板,合計砍了12顆三分球、搧了10火鍋,成為NBA史上首位在任2場賽事中至少命中10顆三分、10阻攻的球員。

▲馬刺溫班亞瑪。(圖/達志影像/美聯社,下同)

溫班亞瑪菜鳥季就繳出場均21.4分、10.6籃板、3.9助攻、3.6火鍋和1.2抄截的全方位數據,除了贏得阻攻王,還進入年度防守第1隊,年僅20歲的他本季會如何進化,一直備受期待,尤其他還得到「控球之神」保羅(Chris Paul)助拳,不過這位上季新人王開季進攻表現卻不太穩定,隨即引來質疑。

所幸球技與心理素質都十分「超齡」的溫班亞瑪,很快在最近2場分別出戰爵士與國王的比賽,再次展示他攻守俱佳的實力,他這2戰合計命中12顆三分球、送出10火鍋,成為NBA史上首位在任兩場比賽中至少砍進10顆三分、10阻攻的球員。

溫班亞瑪今(12)日出戰國王,攻下34分、14籃板、6助攻、3火鍋,三分則是12投6中,其中5顆三分來自「控球之神」保羅的助攻,他此戰還有一記「360度」花式搧鍋。這位20歲超新星表示,「我並沒有減少出手三分的次數,我只是選擇了更好的機會。」保羅則表示,「我希望你們能看到我們每天所付出的努力。」

????️ @CP3 on @wemby's WILL to get better! pic.twitter.com/0DlNIHelj4