NBA史上首見！　224公分溫班亞瑪2戰砍12顆三分搧10火鍋

記者游郁香／綜合報導

224公分的「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)開季進攻表現起伏，因而遭受批評，不過他近2戰轟了58分，30籃板，合計砍了12顆三分球、搧了10火鍋，成為NBA史上首位在任2場賽事中至少命中10顆三分、10阻攻的球員。

▲馬刺溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社，下同）

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溫班亞瑪菜鳥季就繳出場均21.4分、10.6籃板、3.9助攻、3.6火鍋和1.2抄截的全方位數據，除了贏得阻攻王，還進入年度防守第1隊，年僅20歲的他本季會如何進化，一直備受期待，尤其他還得到「控球之神」保羅(Chris Paul)助拳，不過這位上季新人王開季進攻表現卻不太穩定，隨即引來質疑。

所幸球技與心理素質都十分「超齡」的溫班亞瑪，很快在最近2場分別出戰爵士與國王的比賽，再次展示他攻守俱佳的實力，他這2戰合計命中12顆三分球、送出10火鍋，成為NBA史上首位在任兩場比賽中至少砍進10顆三分、10阻攻的球員。

Victor Wembanyama blocks Sabonis. ????



pic.twitter.com/GosvPHk7qt — Hoop Central (@TheHoopCentral) November 12, 2024

溫班亞瑪今(12)日出戰國王，攻下34分、14籃板、6助攻、3火鍋，三分則是12投6中，其中5顆三分來自「控球之神」保羅的助攻，他此戰還有一記「360度」花式搧鍋。這位20歲超新星表示，「我並沒有減少出手三分的次數，我只是選擇了更好的機會。」保羅則表示，「我希望你們能看到我們每天所付出的努力。」

值得一提的是，今日比賽時，鏡頭拍到保羅在溫班亞瑪坐在板凳席休息時，不斷與他溝通，貼身指導這位聯盟超新星。CP3賽後誇讚「斑馬」非常受教，一直渴望變得更好，他相信兩人的搭配隨著時間推移會越來越好。

馬刺這一戰最終在團隊7人得分上雙之下，以116比96擊敗國王，戰績提升到5勝6敗。