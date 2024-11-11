運動雲

>

雷霆榜眼生涯2度重傷！骨盆骨折休2個月　NBA 7位主力球星掛傷號

▲▼雷霆榜眼長人霍姆格倫重摔倒地，導致右側骨盆骨折。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆榜眼長人霍姆格倫重摔倒地，導致右側骨盆骨折。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA開季僅3周，已有多隊主力進入傷兵名單，最新一位是雷霆榜眼霍姆格倫(Chet Holmgren)，他今(11)日出戰勇士意外重摔，導致右側骨盆骨折，至少得休養2個月，對前場本就薄弱的奧克拉荷馬來說，無疑是重大打擊；這是這位22歲長人生涯第2度重傷，他曾因右腳跗跖關節傷病延後1年迎接菜鳥季。

2022年榜眼霍姆格倫本季前9戰繳出場均18.2分、9.2籃板和2.9火鍋，幫助雷霆打出8勝1敗的佳績，奧克拉荷馬相當仰賴他在籃下的防守，他們每100回合失分僅100.3分，在全聯盟高居第1，大幅領先第2名的魔術(106.8分)，未料這位7呎1吋長人卻在今日遭逢嚴重傷勢。

霍姆格倫首節試圖封阻切入上籃的勇士主將威金斯(Andrew Wiggins)，在空中失去重心，整個人重摔在地，右側身體更是直接撞擊地面，痛到在地上打滾，被兩人攙扶退場時，他的右腳完全無法受力，經過檢查後，確認他的右側骨盆骨折，至少要傷停2個月，球團將在8到10周後更新他的復出計劃。

▲▼雷霆榜眼長人霍姆格倫重摔退場。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆榜眼長人霍姆格倫重摔退場。（圖／達志影像／美聯社）

對於霍姆格倫來說，這是他生涯又一次重大挫折，他比同梯的新秀晚1年迎接菜鳥季，因為他2022年夏天成為榜眼後，該年8月參加「The CrawsOver」業餘聯賽，一次奮力攔阻天王詹姆斯(LeBron James)的快攻上籃而扭傷腳踝，最後演變成右腳跗跖關節傷病，休養了1季才得以回歸。

霍姆格倫上季復出，繳出場均16.5分、7.9籃板、2.3火鍋，在年度最佳新秀票選中名列第2，並入選年度新秀第一隊，幫助雷霆鎖定西區龍頭，如今他再次倒下，讓前場本就薄弱的奧克拉荷馬大受打擊，他們今夏簽下的前場新援哈爾特斯泰(Isaiah Hartenstein)因為左手骨折，至今還未亮相過，替補中鋒威廉斯(Jaylin Williams)也因右腿筋拉傷缺陣。

霍姆格倫賽後在病床上發文，難掩沮喪心情，「當我經歷過類似的事情時，我無法分辨自己是感覺更好還是更糟。一方面，我知道如何應對，我知道該做什麼、不該做什麼。但另一方面，我也感受過這個過程中的挫折，以及它對心靈的磨損。」

▲▼雷霆榜眼長人霍姆格倫重摔退場。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆榜眼長人霍姆格倫重摔退場。（圖／達志影像／美聯社）

「最重要的是，我感到受傷，因為一段時間內我無法幫助我的隊友，也無法為我們的球迷和支持者而戰。」霍姆格倫要大家不要為他難過，畢竟現實生活中，有更多人遇到的問題比他更嚴峻。

美國運動醫學專家杰弗里斯(Evan Jeffries)列出，NBA開季至今已有7名主力大將出現傷勢，除了霍姆格倫外，灰熊一哥莫蘭特(Ja Morant)髖關節半脫位、太陽頭牌杜蘭特(Kevin Durant)小腿拉傷、「怪物狀元」威廉森(Zion Williamson)腿筋拉傷、湖人當家長人戴維斯(Anthony Davis)左眼受傷、金塊猛將戈登(Aaron Gordon)小腿拉傷、七六人3巨頭之一馬克西(Tyrese Maxey)腿筋拉傷。

關鍵字： NBA雷霆霍姆格倫Chet Holmgren

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／樂天主砲朱育賢行使自由球員　今年中職第4人

快訊／樂天主砲朱育賢行使自由球員　今年中職第4人

離開富邦悍將轉戰業餘　于森旭：珍惜在球場日子

離開富邦悍將轉戰業餘　于森旭：珍惜在球場日子

快訊／林泓育3年約續留　樂天全力留下朱育賢

快訊／林泓育3年約續留　樂天全力留下朱育賢

全NBA剩七六人只拿1勝　再爛下去恐助西區龍頭雷霆獲「樂透籤」

全NBA剩七六人只拿1勝　再爛下去恐助西區龍頭雷霆獲「樂透籤」

味全龍內野有洋將？陳思仲英文名出賽引韓媒關注　稱讚守備實力

味全龍內野有洋將？陳思仲英文名出賽引韓媒關注　稱讚守備實力

灰熊主力接連因傷倒下　河村勇輝暫緩到G聯盟報到

灰熊主力接連因傷倒下　河村勇輝暫緩到G聯盟報到

湖人用羅素換長人？兩交易人選曝　新帥瑞迪克自認是「受虐狂」

湖人用羅素換長人？兩交易人選曝　新帥瑞迪克自認是「受虐狂」

快訊／12強中華隊熱身賽交手中信兄弟　先發打線出爐

快訊／12強中華隊熱身賽交手中信兄弟　先發打線出爐

古林睿煬有望火腿得標12日揭曉　獅隊端複數年合約留FA大咖陳韻文

古林睿煬有望火腿得標12日揭曉　獅隊端複數年合約留FA大咖陳韻文

許基宏討論後不提自由球員　明年續待中信兄弟

許基宏討論後不提自由球員　明年續待中信兄弟

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

熱門新聞

快訊／樂天主砲朱育賢行使自由球員　今年中職第4人

離開富邦悍將轉戰業餘　于森旭：珍惜在球場日子

快訊／林泓育3年約續留　樂天全力留下朱育賢

全NBA剩七六人只拿1勝　再爛下去恐助西區龍頭雷霆獲「樂透籤」

味全龍內野有洋將？陳思仲英文名出賽引韓媒關注　稱讚守備實力

灰熊主力接連因傷倒下　河村勇輝暫緩到G聯盟報到

讀者回應

﻿

熱門新聞

1朱育賢行使自由球員　今年第4人

2離開富邦轉戰業餘　于森旭：珍惜

3林泓育3年約續留　樂天留朱育賢

4費城再爛下去恐助雷霆獲得樂透籤

5味全內野洋將？陳思仲引韓媒關注

最新新聞

1重光盃少棒16強出爐兩組內戰

2字母哥「埋地雷」惹議　坦圖險受氣炸

3雷霆榜眼骨盆骨折　NBA 7主力球星掛傷號

4預告全力詹回歸！　詹皇喊扛湖人

5古巴還在調整　葉總：正式很會玩

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

象迷湧台中挺兄弟封王！　峮峮透露「還不是引退時候」

詹子賢封王遊行談FA決定　坦言：想照自己的心走

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

曹錦輝分享練投影片　41歲飆出火球驚呆粉絲

笑蹦闆的拳跟Toyz一樣軟　統神透露拳上後會繼續練拳

百萬YTR夫妻爆婚變！Ryu疑外遇　Yuma反遭小三控先出軌Tommy

動力火車志琳「唱一半突笑場」　只因看到洋蔥：我不要站他旁邊XD

鼓鼓.大元「合體看陶喆」超害羞　蕭敬騰甜摟Summer...記者閃瞎XD

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366