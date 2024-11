雷霆榜眼生涯2度重傷！骨盆骨折休2個月　NBA 7位主力球星掛傷號

▲雷霆榜眼長人霍姆格倫重摔倒地,導致右側骨盆骨折。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

NBA開季僅3周,已有多隊主力進入傷兵名單,最新一位是雷霆榜眼霍姆格倫(Chet Holmgren),他今(11)日出戰勇士意外重摔,導致右側骨盆骨折,至少得休養2個月,對前場本就薄弱的奧克拉荷馬來說,無疑是重大打擊;這是這位22歲長人生涯第2度重傷,他曾因右腳跗跖關節傷病延後1年迎接菜鳥季。

Chet Holmgren was injured and had to be helped off the court after contesting an Andrew Wiggins layup pic.twitter.com/uC8qms9MQI

2022年榜眼霍姆格倫本季前9戰繳出場均18.2分、9.2籃板和2.9火鍋,幫助雷霆打出8勝1敗的佳績,奧克拉荷馬相當仰賴他在籃下的防守,他們每100回合失分僅100.3分,在全聯盟高居第1,大幅領先第2名的魔術(106.8分),未料這位7呎1吋長人卻在今日遭逢嚴重傷勢。

霍姆格倫首節試圖封阻切入上籃的勇士主將威金斯(Andrew Wiggins),在空中失去重心,整個人重摔在地,右側身體更是直接撞擊地面,痛到在地上打滾,被兩人攙扶退場時,他的右腳完全無法受力,經過檢查後,確認他的右側骨盆骨折,至少要傷停2個月,球團將在8到10周後更新他的復出計劃。

▲雷霆榜眼長人霍姆格倫重摔退場。(圖/達志影像/美聯社)

對於霍姆格倫來說,這是他生涯又一次重大挫折,他比同梯的新秀晚1年迎接菜鳥季,因為他2022年夏天成為榜眼後,該年8月參加「The CrawsOver」業餘聯賽,一次奮力攔阻天王詹姆斯(LeBron James)的快攻上籃而扭傷腳踝,最後演變成右腳跗跖關節傷病,休養了1季才得以回歸。

霍姆格倫上季復出,繳出場均16.5分、7.9籃板、2.3火鍋,在年度最佳新秀票選中名列第2,並入選年度新秀第一隊,幫助雷霆鎖定西區龍頭,如今他再次倒下,讓前場本就薄弱的奧克拉荷馬大受打擊,他們今夏簽下的前場新援哈爾特斯泰(Isaiah Hartenstein)因為左手骨折,至今還未亮相過,替補中鋒威廉斯(Jaylin Williams)也因右腿筋拉傷缺陣。

Concern here in OKc: Chet Holmgren took a shot to the side while defending an Andrew Wiggins first quarter layup. Just needed help getting to the locker room. Wasn’t putting weight on right leg. Appeared to be grabbing hip/oblique area when he was on the ground. pic.twitter.com/ZGF3mCwqmG