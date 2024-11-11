柯瑞狂轟36分向強敵雷霆「說晚安」　勇士8勝2敗西區最佳

Stephen Curry STAYS cooking ????



???? 36 PTS

???? 7 AST

???? 7 3PT pic.twitter.com/fkKZywhqIy — NBA TV (@NBATV) November 11, 2024

記者游郁香／綜合報導

勇士客場5連戰之旅，最後一站來到西區龍頭雷霆主場，克服開賽慢熱問題，2、3兩節合計攻下81分，最多拉開35分領先，末節卻一度被追到7分差，所幸天王柯瑞(Stephen Curry)連續命中穩定軍心的三分，他單場猛轟36分、7助攻和5籃板，包辦7顆三分球，率隊以127比116守住勝果。

▲勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

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灣區主帥柯爾(Steve Kerr)今日再次變陣，將後場新援梅爾頓(De’Anthony Melton)拉上先發，搭配柯瑞、威金斯(Andrew Wiggins)、格林(Draymond Green)和傑克森-戴維斯(Trayce Jackson -Davis)，這已經是連續第7場，灣區以不同的先發陣容應戰。

梅爾頓上半場拿下12分，三分6投4中，另有4籃板、2助攻和1抄截，最終他上場27分鐘，繳出19分、10籃板的高效表現。這一戰的「亮點」無疑是灣區天王柯瑞，他前3節就猛砍28分，在他的帶領下，勇士2、3兩節合計轟下81分，第3節灌進42分創下金州本季單節新高，一度將分差擴大到35分。

“NIGHT NIGHT!” Stephen Curry hit the dagger three & did his “night night” celebration to put away the Oklahoma City Thunder, 127-116! ????????



???? 36 PTS, 7 AST, 5 REB, 13/23 FGM, 7/13 3PM, 37 MIN, WIN



Jonathan Kuminga: 20 PTS, 8/11 FGM, 27 MIN

DeAnthony Melton: 19 PTS, 10 REB, 27… pic.twitter.com/BQ1MuOD3Xb — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) November 11, 2024

不過雷霆並未放棄比賽，他們決勝節開局打出11比0反擊，末節反彈攻下37分，在終場前2分04秒追到僅7分差，眼看出現「翻船」危機，柯瑞在最後1分13秒挺身飆進25呎關鍵三分，將領先再擴大到10分，他比出招牌的晚安手勢，最終勇士就以127比116守住勝果，客場之旅4勝1敗作收。

柯瑞此戰鏖戰37分鐘，23投13中攻下個人本季新高36分、7助攻和5籃板，三分13投7中，勇士全隊今日在外線火力全開，團隊三分合計43投21中，命中率逼近5成，比雷霆多砍了10顆三分球。

勇士贏下這一戰後，與雷霆、太陽的戰績都是西區最佳的8勝2敗，灣區客場戰績則是傲人的6勝1敗。目前仍由太陽佔據西區龍頭寶座，勇士記者普爾(Monte Poole)解釋，勇士對雷霆有對戰優勢，不過落後給同為太平洋組的太陽，太陽和雷霆(西北組)各自領銜他們所在的賽區，因此勇士目前是西區第3種子，雷霆則是第2。

▲勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）