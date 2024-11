柯瑞狂轟36分向強敵雷霆「說晚安」　勇士8勝2敗西區最佳

記者游郁香/綜合報導

勇士客場5連戰之旅,最後一站來到西區龍頭雷霆主場,克服開賽慢熱問題,2、3兩節合計攻下81分,最多拉開35分領先,末節卻一度被追到7分差,所幸天王柯瑞(Stephen Curry)連續命中穩定軍心的三分,他單場猛轟36分、7助攻和5籃板,包辦7顆三分球,率隊以127比116守住勝果。

▲勇士天王柯瑞。(圖/達志影像/美聯社)

灣區主帥柯爾(Steve Kerr)今日再次變陣,將後場新援梅爾頓(De’Anthony Melton)拉上先發,搭配柯瑞、威金斯(Andrew Wiggins)、格林(Draymond Green)和傑克森-戴維斯(Trayce Jackson -Davis),這已經是連續第7場,灣區以不同的先發陣容應戰。

梅爾頓上半場拿下12分,三分6投4中,另有4籃板、2助攻和1抄截,最終他上場27分鐘,繳出19分、10籃板的高效表現。這一戰的「亮點」無疑是灣區天王柯瑞,他前3節就猛砍28分,在他的帶領下,勇士2、3兩節合計轟下81分,第3節灌進42分創下金州本季單節新高,一度將分差擴大到35分。

“NIGHT NIGHT!” Stephen Curry hit the dagger three & did his “night night” celebration to put away the Oklahoma City Thunder, 127-116! ????????



???? 36 PTS, 7 AST, 5 REB, 13/23 FGM, 7/13 3PM, 37 MIN, WIN



Jonathan Kuminga: 20 PTS, 8/11 FGM, 27 MIN

DeAnthony Melton: 19 PTS, 10 REB, 27… pic.twitter.com/BQ1MuOD3Xb