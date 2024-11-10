運動雲

>

谷毛唯嘉飆全場最高23分　台鋼獵鷹力退富邦勇士迎首勝

▲▼台鋼獵鷹谷毛唯嘉。（圖／PLG提供）

▲台鋼獵鷹谷毛唯嘉。（圖／PLG提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台鋼獵鷹今（10）日作客台北富邦勇士主場，開賽就打出8比0攻勢，首節團隊三分9投6中，拉開18分領先，儘管下半場一度遇上亂流遭反超比數，最終仍穩住陣腳，在谷毛唯嘉飆出全場最高23分、4籃板帶領下，以99比93收下例行賽首勝。

獵鷹開賽就打出絕佳氣勢，郭少傑、白薩及赤崁（Žiga Dimec）首節皆拿下8分，團隊三分球9投中6，第1節即取得34比16大幅領先，靠著穩定的輸出，以49比33進入下半場。易籃後，獵鷹遭遇亂流，一度被對手反超比分，所幸及時回穩，終場以99比93守住勝果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台鋼獵鷹谷毛唯嘉。（圖／PLG提供）

此役獵鷹共6人得分上雙，谷毛唯嘉攻下全場最高23分、4籃板；赤崁19分、14籃板、2助攻；白薩15分、2籃板；飛雷神13分、7籃板、5助攻；郭少傑13分、5籃板；翟蒙11分、17籃板、2助攻。

賽後總教練柯納（Raoul Korner）表示，「首先恭喜我們自己拿下勝利，我們開賽前15分鐘表現非常棒，雖然中間遭遇一些問題，但比賽不可能一路順遂，我們也藉著這場比賽發現自身問題所在，會針對今天的失誤再去做檢討，但今天球員們的表現也向大家證明台鋼獵鷹是一支有實力的隊伍。」

獵鷹新賽季移師國立成功大學中正堂，開幕周將於11月30日和12月1日盛大開打，迎戰強敵富邦勇士及桃園璞園領航猿，主場季票販售已進入倒數。
 

關鍵字： PLG台南台鋼獵鷹台北富邦勇士谷毛唯嘉

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

看完大谷翔平打擊球迷就離開！弗里曼和貝茲自嘲：我們不重要

看完大谷翔平打擊球迷就離開！弗里曼和貝茲自嘲：我們不重要

李多慧環島遭跟蹤偷拍驚魂　味全龍即刻關切發布聲明！

李多慧環島遭跟蹤偷拍驚魂　味全龍即刻關切發布聲明！

佛斯特結束7年台灣旅程 攜家返美展開新生涯

佛斯特結束7年台灣旅程 攜家返美展開新生涯

冬季聯盟中職分兩隊　球員陣容正式揭曉

冬季聯盟中職分兩隊　球員陣容正式揭曉

快訊／曾頌恩、林家正開轟　中華隊9比4打敗樂天

快訊／曾頌恩、林家正開轟　中華隊9比4打敗樂天

古林睿煬12強賽前請吃麻辣鍋　韓國投手郭斌最愛油條直呼：好吃！

古林睿煬12強賽前請吃麻辣鍋　韓國投手郭斌最愛油條直呼：好吃！

中華隊每位打者都危險　裴瑞茲打12強「夢想成真」

中華隊每位打者都危險　裴瑞茲打12強「夢想成真」

道奇搶佐佐木朗希有8大優勢　美媒提及大谷翔平、山本由伸

道奇搶佐佐木朗希有8大優勢　美媒提及大谷翔平、山本由伸

前大聯盟464轟重砲來台　克魯茲踏進大巨蛋「好漂亮」

前大聯盟464轟重砲來台　克魯茲踏進大巨蛋「好漂亮」

兄弟讓德保拉休息不打12強　威能帝隨隊有機會參賽

兄弟讓德保拉休息不打12強　威能帝隨隊有機會參賽

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

熱門新聞

看完大谷翔平打擊球迷就離開！弗里曼和貝茲自嘲：我們不重要

李多慧環島遭跟蹤偷拍驚魂　味全龍即刻關切發布聲明！

佛斯特結束7年台灣旅程 攜家返美展開新生涯

冬季聯盟中職分兩隊　球員陣容正式揭曉

快訊／曾頌恩、林家正開轟　中華隊9比4打敗樂天

古林睿煬12強賽前請吃麻辣鍋　韓國投手郭斌最愛油條直呼：好吃！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1看大谷翔平就走！弗里曼自嘲不重要

2李多慧遭跟蹤　味全龍即刻關切

3兄弟外籍教練結束7年台灣旅程！

4冬盟中職分兩隊　球員陣容揭曉

5曾頌恩、林家正開轟　中華9比4樂天

最新新聞

1費城再爛下去恐助雷霆獲得樂透籤

2手傷不是問題　林家正感謝防護員

3打線慢慢串連　曾總滿意突破僵局

4韓國熱身賽終戰12投上陣　教頭憂第4棒人選

5尹棟熙期待對決林昱珉：準備好了！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

象迷湧台中挺兄弟封王！　峮峮透露「還不是引退時候」

詹子賢封王遊行談FA決定　坦言：想照自己的心走

峮峮首度在大巨蛋跳炸裂 場邊應援比手指愛心超甜！

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

【女神誰與爭鋒】 #趙娟週 #林瑟七 賣力應援嗨翻小巨蛋 你Pick誰呢？

《影后》陳庭妮遭投資方要求豔舞...　楊謹華謝盈萱站出跳《音浪》神救援

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

統神瘦10kg放話「不躲招全靠坦」　願為錢比蹦闆愛心：啊伊喜爹嚕♥
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366