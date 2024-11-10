谷毛唯嘉飆全場最高23分　台鋼獵鷹力退富邦勇士迎首勝

▲台鋼獵鷹谷毛唯嘉。（圖／PLG提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台鋼獵鷹今（10）日作客台北富邦勇士主場，開賽就打出8比0攻勢，首節團隊三分9投6中，拉開18分領先，儘管下半場一度遇上亂流遭反超比數，最終仍穩住陣腳，在谷毛唯嘉飆出全場最高23分、4籃板帶領下，以99比93收下例行賽首勝。

獵鷹開賽就打出絕佳氣勢，郭少傑、白薩及赤崁（Žiga Dimec）首節皆拿下8分，團隊三分球9投中6，第1節即取得34比16大幅領先，靠著穩定的輸出，以49比33進入下半場。易籃後，獵鷹遭遇亂流，一度被對手反超比分，所幸及時回穩，終場以99比93守住勝果。

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此役獵鷹共6人得分上雙，谷毛唯嘉攻下全場最高23分、4籃板；赤崁19分、14籃板、2助攻；白薩15分、2籃板；飛雷神13分、7籃板、5助攻；郭少傑13分、5籃板；翟蒙11分、17籃板、2助攻。

賽後總教練柯納（Raoul Korner）表示，「首先恭喜我們自己拿下勝利，我們開賽前15分鐘表現非常棒，雖然中間遭遇一些問題，但比賽不可能一路順遂，我們也藉著這場比賽發現自身問題所在，會針對今天的失誤再去做檢討，但今天球員們的表現也向大家證明台鋼獵鷹是一支有實力的隊伍。」

獵鷹新賽季移師國立成功大學中正堂，開幕周將於11月30日和12月1日盛大開打，迎戰強敵富邦勇士及桃園璞園領航猿，主場季票販售已進入倒數。

