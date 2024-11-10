李多慧環島遭跟蹤偷拍驚魂　味全龍即刻關切發布聲明！

▲李多慧遭陌生人跟車，罕見動怒。（圖／翻攝自Facebook／李多慧 LeeDahye ）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍啦啦隊女孩李多慧在完成5天機車環島行程後，疑似遭人跟蹤到三重租屋處，事件引發關注，味全龍球團除第一時間關切，也呼籲粉絲理性，避免干擾球團成員私生活。

李多慧與拍攝團隊在返回三重租屋處時，意外發現一輛白色小客車不斷尾隨。當她在超商前拍攝影片時，一名身穿綠色外套的男子從該車下車，坐在花圃假裝通話並偷拍，讓她感到恐懼。

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李多慧事後在臉書發文表示，「我和夥伴在家附近繞了好多圈，但白色車輛仍不停跟隨，我們後來停在便利商店觀察，車上的綠衣陌生人下車，離我們很近假裝路人、假裝在講電話，卻一直在拍攝...整整一小時半的時間，我們真的不敢回家。」

針對此事件，味全龍球團發表聲明，針對味全龍啦啦隊員李多慧疑遭不明人士跟蹤事件，味全龍球團感謝各界關心與協助，球團昨晚已第一時間主動關切並持續協助當事人。味全龍球團感謝粉絲們對球團成員的愛護與關心，也同時呼籲粉絲保持理性，勿干擾球團成員私生活空間。

▲李多慧遭陌生人跟車，罕見動怒。（圖／翻攝自Facebook／李多慧 LeeDahye ）