K湯13日回勇士主場　球團舉辦「向克雷船長致敬之夜」

▲勇士時期湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

4冠射手湯普森（Klay Thompson）今夏離開效力13個球季的金州勇士，轉投達拉斯獨行俠。獨行俠下周三（13日）將前往勇士主場作客，這場比賽是湯普森離開灣區後，首度以客隊身份在灣區主場出賽，勇士將舉辦致敬儀式，感謝這位4冠功臣，也承諾未來將退役湯普森的11號球衣。

勇士球團把本場比賽命名為「向克雷船長致敬之夜」，將發送給每位到場的球迷一頂特別的「K湯船長帽」，送船長帽是在致敬湯普森的另一個綽號「船長克雷」，原因是他經常開船前往比賽和訓練。

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Get those tissues ready. Klay Thompson returns to Bay Tuesday and the Warriors are honoring him by giving each fan Captain Klay hats!



Steph modeled the one of a kind item pic.twitter.com/ikwfblfBH8 — KNBR (@KNBR) November 8, 2024

在本場賽事開打前，勇士預計播放1分鐘的致敬影片，湯普森的老搭檔，永遠的「浪花兄弟」大哥柯瑞（Stephen Curry）也將在比賽前致詞，並且戴上與觀眾相同的船長帽。

勇士總裁兼首席運營官施奈德（Brandon Schneider）表示，「這可能是勇士隊歷史上、乃至所有球隊歷史上，最具情感與意義的回歸儀式。考慮到湯普森在勇士的歷史地位，我們花了很多時間來思考如何以最合適的方式來致敬。」