K湯13日回勇士主場　球團舉辦「向克雷船長致敬之夜」

▲勇士時期湯普森。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

4冠射手湯普森(Klay Thompson)今夏離開效力13個球季的金州勇士,轉投達拉斯獨行俠。獨行俠下周三(13日)將前往勇士主場作客,這場比賽是湯普森離開灣區後,首度以客隊身份在灣區主場出賽,勇士將舉辦致敬儀式,感謝這位4冠功臣,也承諾未來將退役湯普森的11號球衣。

勇士球團把本場比賽命名為「向克雷船長致敬之夜」,將發送給每位到場的球迷一頂特別的「K湯船長帽」,送船長帽是在致敬湯普森的另一個綽號「船長克雷」,原因是他經常開船前往比賽和訓練。

Get those tissues ready. Klay Thompson returns to Bay Tuesday and the Warriors are honoring him by giving each fan Captain Klay hats!



Steph modeled the one of a kind item pic.twitter.com/ikwfblfBH8