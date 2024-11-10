12強正式開打！荷蘭延長賽再見安打氣走巴拿馬

▲12強賽荷蘭延長賽再見安打。（圖／WBSC官網）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽首戰在墨西哥開打，A組荷蘭與巴拿馬上演打擊大混戰，直到延長賽才分出勝負，由荷蘭迪德（Ray-Patrick Didder）敲再見安打當英雄，以9比8氣走巴拿馬。

兩隊從2局開始火力相當集中，巴拿馬拉莫斯（José Ramos）2局上轟兩分砲，荷蘭理查森（Denzel Richardson）也在2局下回敬一轟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

巴拿馬一度在4局結束取得7比3領先，但荷蘭急起直追，6局下S,史庫伯（Sharlon Schoop）陽春砲帶出氣勢先追回3分，7局下J史庫伯（Jonathan Schoop）靠暴投跑回追平分，8局下迪德（Ray-Patrick Didder）適時安打超前比數。

巴拿馬9局上由特哈德（Ruben Tejada）轟陽春砲扳平為8比8，進入突破僵局制延長賽。巴拿馬10局上保送攻佔一、二壘後，連3棒遭到荷蘭後援投手索巴蘭（J.C. Sulbaran）封鎖沒得分。10局下塞拉薩（Delano Selassa）擊出安打推進，迪德再見安打贏得勝利。

迪德來自阿魯巴，2013年至2019年在勇士隊小聯盟系統發展，最高層級到2A，曾參加過上屆12強賽。他此戰埋伏在第9棒，4打數2安打，貢獻2打點。第5棒S,史庫伯也表現不俗，5打數3安打包含1轟，貢獻3打點。塞拉薩後援2局，挨轟失1分，仍拿下勝投。