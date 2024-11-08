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富邦勇士明對領航猿4天3戰成考驗　林志傑給MVP盧峻翔建議

▲▼富邦勇士吳永盛、林志傑。（圖／富邦勇士提供）

▲富邦勇士林志傑。（圖／富邦勇士提供）

記者游郁香／綜合報導

台北富邦勇士明(9)日將在主場台北和平籃球館迎戰開季3連勝的桃園璞園領航猿，展開4天3戰的賽程，執行教練吳永仁透露，除了傷病問題，本周還有好幾個球員感冒，但他相信大家能撐過去。已拋出退休宣言的「野獸」林志傑則喊話，「希望明天在主場可以贏下比賽。」

勇士開季1勝2敗，輸掉的2場都是敗給領航猿，明日將在主場力求突破，已宣布本季將是自己生涯最終季的林志傑強調，會以平常心來應戰，「希望明天在主場可以贏下比賽。領航猿一直都在提升，整個系統和內容，中生代和年輕球員的提升，整合很好。」

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林志傑說，領航猿的進步體現在球員的態度上、對比賽的渴望，每個人都付出很多努力，也很清楚知道自己的定位，盡量執行教練替他們設定的目標，「多了那一份信心，更想證明自己。」

▲領航猿盧峻翔。（圖／PLG職籃提供）

▲領航猿盧峻翔。（圖／PLG職籃提供）

談到上季奪下PLG年度MVP的盧峻翔，林志傑誇讚小老弟一直都很不錯，比較不足的地方是穩定性，帶領團隊時可以更霸氣，他相信若能在這幾個層面有所提升，將更上一層樓。

富邦原本的冠軍教頭許晉哲本季擔任領隊兼總教練，實際臨場調度交由執行教練吳永仁接手，對於自己的新角色，吳永仁坦言，「是一種挑戰，壓力還蠻大的。」他透露球隊近期有傷兵，還有感冒生病的，加上4天內要打3戰，這禮拜會有點辛苦，但相信球員可以撐過去。

至於球隊的目標，吳永仁則說，「希望一天比一天好，內容一場比一場好。」

▲富邦勇士林志傑、漢米爾頓、吳永仁、莫巴耶 。（圖／勇士提供）

▲富邦勇士執行教練吳永仁。（圖／勇士提供）

關鍵字： PLG富邦勇士林志傑吳永仁

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