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耕元盃棒球賽台東奪得大滿貫　啦啦隊獎品是1頭豬

▲耕元盃棒球賽，台東縣前縣長陳建年勉勵選手並邀請大家明年見 。（圖／主辦單位提供）

▲耕元盃棒球賽，台東縣前縣長陳建年勉勵選手並邀請大家明年見 。（圖／主辦單位提供）

體育中心／綜合報導

2024年耕元盃全國少年暨青少年棒球錦標賽自11/03起一連4天在台東市8處球場開打，6日上午進行冠軍爭霸戰之後，經過4天激戰，最終是由台東泰源國中、台東紅葉國小、台東新生國小奪下今年的青少棒組、少棒硬式組冠軍、少棒軟式組冠軍寶座。

本屆耕元盃棒球錦標賽雖受康芮颱風影響延至3日開打，每支球隊仍將平時訓練的成果努力展現出來，不僅肯定自己的努力，也讓現場觀賽的鄉親朋友們看見平時訓練的成果。

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最為激烈的青少棒組由台東泰源國中對上南投三光國中，三光國中開賽氣勢如虹一路領先，前四局即以6比0大幅領先對手，不料第五局上半風雲變色，泰源國中從第七棒開始以不死三振站上一壘後猛攻10人次，該局狂得6分追回比數。

第六局泰源國中攻勢再起，乘勢再追加2分，而三光國中受到泰源國中第二任投手鍾逸臣壓制及馬恩宇強力後援，攻勢無功而返。最終泰源國中完成逆襲以8比6奪下2024耕元盃棒球賽青少棒冠軍。

少棒軟式組及硬式組分別獲得冠軍頭銜是新生國小及紅葉國小，台東縣球隊在本次比賽大獲全勝。

硬式少棒組冠亞軍爭奪賽中，台東紅葉國小一路領先16比0三局提前結束，由紅葉國小奪冠；軟式少棒組由新生國小與紅葉國小爭取冠亞軍，最後是新生國小以2比0奪得冠軍。

大會準備豐富獎品、獎金，參賽隊伍收穫滿滿，人人都有獎品。今年除了場內一樣上演精彩比賽之外，場外看臺上的啦啦隊加油吶喊聲不絶於耳，連場內比賽的球員，都忍不住一起為自己加油吶喊，而啦啦隊分別由泰源國中、紅葉國小、新生國小各獲得1頭豬以及獎品，家長們領獎時，開心的跳舞進場

關鍵字： 棒球耕元盃棒球賽

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