萊萬梅開二度歐冠生涯99球到手　巴薩5比2大勝紅星締超狂紀錄

▲萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

歐冠第四輪今天(7日)凌晨由西甲榜首巴塞隆納客場交手塞超排名第1的貝爾格勒紅星,巴薩靠著隊長萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski)梅開二度的領軍之下,終場就以5比2收下大勝;巴薩歐冠連續三場比賽單場進3球以上,寫下隊史自2011-12賽季以來的最佳紀錄。

上半場第13分鐘客隊巴塞隆納率先發動攻勢,後衛馬丁內斯(Iñigo Martínez)接獲隊友貝洛利(Raphael Belloli)的任意球近距離頭槌破門得分;主場紅星則是在第27分鐘利用防守反擊成功突破巴塞隆納的越位陷阱,卡湯柏麥雲柏(Silas Katompa Mvumpa)射門進球助隊扳平比分。

積極進攻的巴塞隆納在第43分鐘攻勢再起,貝洛利射門偏掉後萊萬補射得分,巴塞隆納2比1超前;下半場第53分鐘,萊萬接到隊友孔德(Jules Koundé)的傳中球射門得手,巴塞隆納將領先優勢擴大至3比1。

5-0 win vs. Young Boys

4-1 win vs. Bayern

5-2 win vs. Red Star



Barcelona score 4+ goals in three consecutive European matches for the first time since the 1959-60 season pic.twitter.com/rE1N5CWXLV