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萊萬梅開二度歐冠生涯99球到手　巴薩5比2大勝紅星締超狂紀錄

▲萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）。（圖／路透）

▲萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

歐冠第四輪今天（7日）凌晨由西甲榜首巴塞隆納客場交手塞超排名第1的貝爾格勒紅星，巴薩靠著隊長萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）梅開二度的領軍之下，終場就以5比2收下大勝；巴薩歐冠連續三場比賽單場進3球以上，寫下隊史自2011-12賽季以來的最佳紀錄。

上半場第13分鐘客隊巴塞隆納率先發動攻勢，後衛馬丁內斯（Iñigo Martínez）接獲隊友貝洛利（Raphael Belloli）的任意球近距離頭槌破門得分；主場紅星則是在第27分鐘利用防守反擊成功突破巴塞隆納的越位陷阱，卡湯柏麥雲柏（Silas Katompa Mvumpa）射門進球助隊扳平比分。

積極進攻的巴塞隆納在第43分鐘攻勢再起，貝洛利射門偏掉後萊萬補射得分，巴塞隆納2比1超前；下半場第53分鐘，萊萬接到隊友孔德（Jules Koundé）的傳中球射門得手，巴塞隆納將領先優勢擴大至3比1。

巴塞隆納法國籍的邊衛孔德在第55分鐘助攻貝洛利踢進球隊在本場比賽的第四球，並在第76分鐘送出單場第三次助攻，讓洛佩斯（Fermín López）在禁區內射門得分，這是今天巴塞隆納的第五球；紅星替補上場的米爾森（Felício Milson）在比賽最後也踢進了一球，終場巴塞隆納5比2收下大勝。

賽後巴塞隆納在歐冠賽事中，連續三場比賽單場進3球以上，寫下隊史自2011-12賽季以來的最佳紀錄，放眼各項賽事的話，巴塞隆納則是連續七戰每場進球數至少來到三球，其中包括對拜仁慕尼黑和皇家馬德里各進四球；本賽季16場比賽中，巴塞隆納有10場比賽中進了三球或以上，在西甲以及歐冠聯賽中，球隊已經攻入了55球，場均超過3.4球。

而本場比賽巴塞隆納隊長萊萬梅開二度，踢進本賽季第18和第19球，也是他生涯在歐冠中的第98和第99球，史上只有C羅（140球）和梅西（129球）的進球數超過他；「我們今天再次表現得非常好，」萊萬賽後說道，「我們掌控了比賽並拿下了三分。」

關鍵字： 足球歐冠巴薩萊萬

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