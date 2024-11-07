溜馬是塞爾提克奪冠最大阻礙　坦圖直言：他們很難應對

▲▼塞爾提克坦圖、溜馬馬圖林。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

波士頓塞爾提克上個球季以64勝18敗取得例行賽東區第1。在季後賽先後擊敗邁阿密熱火（系列賽4勝1敗）、克里夫蘭騎士（系列賽4勝1敗）、印第安那溜馬（系列賽4勝0敗）和達拉斯獨行俠（系列賽4勝1敗），以16勝3敗戰績壓倒性地捧起NBA總冠軍金盃。綠衫軍王牌坦圖（Jayson Tatum）透露，印第安那溜馬是季後賽中最難對付的對手。

坦圖在接受播客節目《Club 520 Podcast》訪問時指出，去年最艱難的系列賽是與溜馬的對決，「溜馬的快速球風很難應對，他們有非常出色的替補球員，麥康奈爾（T.J. McConnell）在主場有如魚得水的好表現，而托平（Obi Toppin）和其他角色球員，也都無私地專注在他們的任務。」

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Jayson Tatum says the Pacers were the hardest team for the Celtics to beat in their championship run:



"They bait you into playing how they play and that works for them... we was dog tired after every game after that."



(via @Club520Podcast)pic.twitter.com/5IId0KeirG — ???????????? ???????????????????????????? ???????????????????? (@CelticsGlobe) November 4, 2024

上賽季，塞爾提克創下了歷史上最高的進攻效率（122.2），而溜馬也以120.5的進攻效率排在聯盟第2。

在東區冠軍賽中，塞爾提克缺少了主戰中鋒波辛吉斯（Kristaps Porzingis）；而溜馬則失去了得分砍將馬圖林（Bennedict Mathurin）。再加上溜馬的指揮官哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在第3場開始因傷缺席，導致兩隊都未能以完整陣容對決。

儘管塞爾提克最終以4比0橫掃溜馬，但比賽的過程並不輕鬆。首場比賽，布朗（Jaylen Brown）在第4節末段命中關鍵三分，將比賽拖入延長，最終以5分差距險勝；第3場和第4場也是僅憑幾分之差取勝。溜馬的頑強表現，遠比系列賽的勝負數字所能展現的更突出。

坦圖回憶道，「溜馬從不停止跑動，所有球員都在場上不斷地跑，始終保持一貫的風格，並且彼此配合。對於我們來說，我們的任務是要在防守端限制他們的進攻，否則他們可能會輕鬆砍下135分。」

值得一提的是，本賽季溜馬曾在10月31日擊敗塞爾提克，賞給綠衫軍賽季首敗，顯現出塞爾提克面對溜馬的棘手。在這場比賽，坦圖第4節關鍵時刻命中三分，將比賽拖入延長，但溜馬的西亞卡姆（Pascal Siakam）、馬圖林和哈利伯頓等3人總計76分的精彩表現，幫助溜馬最終以135比132贏得比賽。