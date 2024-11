溜馬是塞爾提克奪冠最大阻礙　坦圖直言：他們很難應對

▲▼塞爾提克坦圖、溜馬馬圖林。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

波士頓塞爾提克上個球季以64勝18敗取得例行賽東區第1。在季後賽先後擊敗邁阿密熱火(系列賽4勝1敗)、克里夫蘭騎士(系列賽4勝1敗)、印第安那溜馬(系列賽4勝0敗)和達拉斯獨行俠(系列賽4勝1敗),以16勝3敗戰績壓倒性地捧起NBA總冠軍金盃。綠衫軍王牌坦圖(Jayson Tatum)透露,印第安那溜馬是季後賽中最難對付的對手。

坦圖在接受播客節目《Club 520 Podcast》訪問時指出,去年最艱難的系列賽是與溜馬的對決,「溜馬的快速球風很難應對,他們有非常出色的替補球員,麥康奈爾(T.J. McConnell)在主場有如魚得水的好表現,而托平(Obi Toppin)和其他角色球員,也都無私地專注在他們的任務。」

Jayson Tatum says the Pacers were the hardest team for the Celtics to beat in their championship run:



"They bait you into playing how they play and that works for them... we was dog tired after every game after that."



(via @Club520Podcast)pic.twitter.com/5IId0KeirG