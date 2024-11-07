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打者大谷能趕上日本開幕戰？道奇總管：左肩手術恢復良好

▲大谷翔平參加封王遊行。（圖／路透社）

▲大谷翔平。（圖／路透社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊的總管高梅茲（Brandon Gomes）今在GM會議期間接受媒體採訪，談及了剛進行左肩手術的大谷翔平，直言應該是能夠趕上明年春訓，不過是否會影響投球計畫，還需要觀察。

世界大賽第二戰中，大谷嘗試二壘盜壘時傷到左肩。道奇隊隨後發布聲明，表示大谷左肩「脫臼」，並在脫臼過程中損傷了關節唇。

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高梅茲表示，「他已經開刀，恢復的前景非常樂觀。我們會讓他花時間進行復健。從長遠來看，受傷的是後肩，並非投球肩，而是揮棒時的肩膀，這是幸運的。我們預計他能趕上春訓。」與前一天的聲明一致，高梅茲對春訓表示樂觀。

此外，大谷去年秋天接受手術的右肘也在同時進行復健。對於此次手術是否會影響投球計劃，高梅茲謹慎地說，「這還要觀察。他作為打者身份，情況更加複雜，只能一步步來。」

問及大谷是否會一邊作為打者出賽，一邊為投手復出做準備時，高梅茲回答，「這需要持續評估，情況比一般更複雜。我們將會在討論中找到達成目標的最佳方法。」

道奇下季開幕戰將於日本對上小熊隊，大谷能否以打者身份趕上開幕時，高梅茲說，「投球方面不確定，但對打擊恢復持樂觀看法，應能準備好迎接春訓。」然而，他補充道，「我不想預測所有復健的進展，專注當下才是最重要的。」

關鍵字： 大谷翔平手術道奇隊春訓恢復

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