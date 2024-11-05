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古巴6比5擊敗台壽奪熱身賽首勝　教頭讚台灣棒球水準真的很好

▲12強古巴與台壽霸龍熱身賽 。（圖／中華棒協提供）

▲12強古巴與台壽霸龍熱身賽 。（圖／中華棒協提供）

記者歐建智／綜合報導

2024年古巴來台自辦熱身賽今天(5日)在洲際棒球場正式開打，首場賽事由台壽霸龍率先出賽挑戰古巴強權，古巴首局就火力全開，靠著6支安打與2次保送灌進6分，雖然台壽在第六局也回敬4分大局，可惜八、九兩局都錯過壘上有人反攻機會，終場古巴隊以6比5一分之差險勝台壽霸龍，拿下來台自辦熱身賽首勝。

古巴總教練強森(Johnson Armando)賽後表示，這是來台灣的第一場比賽，一開賽大家就找到進攻的節奏，所以才有辦法攻下6分，不過後面換上幾位變化球的投手，讓選手適應上比較不是太好，不過這都是很好的對戰，台灣的棒球水準真的很好，這樣的比賽張力也給全隊很好的練習。

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強森表示，全隊剛結束韓國的長期移訓，目前投手的調整進度還沒有很到位，不過今日晚上效力日職軟銀鷹的莫伊內洛(Moinelo Livan)正式與球隊會合，相信對於投手群會有很大的鼓舞，打線部分中心打線目前還需要一點時間，不過連同自辦、官辦還有4場比賽調整，相信他們都會沒問題的。

他強調，很感謝台灣及台中市政府邀請來台展開賽前備戰，台灣的天氣真的太適合打棒球了，食物跟人民都很親切，也讓他們都很放心的集訓，也很期待接下來的比賽。

▲12強古巴先發投手赫南德茲(Hernandez Paval)五局失1分 。（圖／中華棒協提供）

▲12強古巴先發投手赫南德茲(Hernandez Paval)五局失1分 。（圖／中華棒協提供）

台壽霸龍今天推出日籍投手仲里翔貴出賽，結果他僅投0.1局就失6分退場，不過後面中繼投手很爭氣林慶隆、洪澧濛以及曾盛淳皆能力保不失分。

古巴靠著先發投手赫南德茲(Hernandez Paval)投5局只被擊出4支安打、送出4次三振，只失1分。

不過台壽霸龍把握第二任投手瓦嘉斯(Vargas Andy)不穩，靠著安打保送形成一出局滿壘，林逸翔車步邊安打先打回兩分，再靠著暴投以及曾陶鎔高飛犧牲打將比分追近至一分差，可惜後面三個半局，雖然台壽霸龍也都有企圖反攻，可惜始終功虧一簣，也讓台壽霸龍反撲功虧一簣，終場就以1分之差吞下敗仗。

後台壽霸龍湯登凱總教練表示，這一場比賽其實對業餘球隊是很好的一場比賽，很難得有機會可以跟外國球隊，更特別是古巴這種一級強隊，所以一開賽包括投手，全隊顯得也比較緊張，加上業餘球隊很少會打夜間賽事，這都是很好的磨練，也可以增加球員對於自我的信心，不會未戰先怯，古巴還是一如往常攻、守都很有水準，也看的出來，他們針對練習賽都有設定一些調整，所以會越打越進入狀況。

關鍵字： 12強世界12強棒球賽古巴

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