莫蘭特2度上演360度轉身上籃　球迷讚史上最精彩：比喬丹還強

灰熊少主莫蘭特(Ja Morant)身高僅6呎2吋(約188公分),身形單薄,卻有著驚人的運動能力,歷經亮槍風波與肩膀重傷後,他本季回歸後很快重獲球迷的芳心,場場連發美技,他今(5)日作客籃網,2度上演高難度的360度轉身上籃,球迷讚嘆這是史上最精彩的表演,甚至直呼,「比喬丹(Michael Jordan)還強!」

彈跳力驚人的莫蘭特,因為打球極具觀賞性而人氣高漲,去年他卻爆出亮槍風波,遭禁賽25場,上季復出後只打了9場又因右肩重傷而報銷,本季終於健康歸隊,開季繳出場均20.7分、9.7助攻和5.1籃板,除了絕妙的傳球美技、凶狠的「追魂鍋」,他今日對籃網一役,更2度大秀360度轉身上籃。

