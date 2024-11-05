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莫蘭特2度上演360度轉身上籃　球迷讚史上最精彩：比喬丹還強

▲▼灰熊一哥莫蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰熊一哥莫蘭特上演360度轉身上籃美技。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

灰熊少主莫蘭特(Ja Morant)身高僅6呎2吋(約188公分)，身形單薄，卻有著驚人的運動能力，歷經亮槍風波與肩膀重傷後，他本季回歸後很快重獲球迷的芳心，場場連發美技，他今(5)日作客籃網，2度上演高難度的360度轉身上籃，球迷讚嘆這是史上最精彩的表演，甚至直呼，「比喬丹(Michael Jordan)還強！」

彈跳力驚人的莫蘭特，因為打球極具觀賞性而人氣高漲，去年他卻爆出亮槍風波，遭禁賽25場，上季復出後只打了9場又因右肩重傷而報銷，本季終於健康歸隊，開季繳出場均20.7分、9.7助攻和5.1籃板，除了絕妙的傳球美技、凶狠的「追魂鍋」，他今日對籃網一役，更2度大秀360度轉身上籃。

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先是上半場最後3分55秒，莫蘭特持球切到籃下，一氣呵成在空中360度轉身閃過防守球員後拋進兩分；第3節開局3分多鐘，他又來一次360度轉身，這次可以更清楚看見極為巧妙的換手上籃過程，充分展示他的滯空能力與絕佳手感，NBA官方X分享的兩個精彩片段，6個小時查看次數就突破百萬。

外國球迷在X上讚嘆連連，「這傢伙這個賽季的精彩表現，比大多數人整個職業生涯的都多！」「他是不是在一場比賽的上半場就創造了多個生涯的亮點？」還有人稱莫蘭特此役第2次的轉身上籃，是史上前10的上籃動作，堪稱歷史最精彩的表演，甚至有人說，「比喬丹還強！」

▲▼灰熊一哥莫蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰熊一哥莫蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

莫蘭特此役22投10中攻下25分、9助攻和5籃板，可惜他的好表現未能替灰熊帶來勝利，曼菲斯首節打完拉開7分領先，但接下來3節團隊外線失準，三分合計30投僅8中，最終以104比106、2分差不敵籃網，戰績變成4勝4敗。

主帥詹金斯(Taylor Jenkins)表示，子弟兵沒能命中投籃的原因，除了受限於防守的強度，還有他們自己投丟了很多球，並點出另一個問題，「我們在爭搶進攻籃板上有些過度，導致了(籃網)有了很多轉換快攻的機會。」

▲▼灰熊一哥莫蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰熊一哥莫蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA灰熊莫蘭特Ja Morant

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