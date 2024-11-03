黑豹旗／穀保鏖戰4小時奪冠拚到抽筋　教頭點名雙投表現關鍵

▲王銘賢。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／台南報導

中信盃黑豹旗3日冠軍戰由穀保家商14比9獲勝，兩隊鏖戰4小時分出勝負，且受颱風影響賽程改為兩天3戰讓球員在比賽過程抽筋奮戰，穀保總教練鄭志強坦言奪冠不易，也肯定高二投手張乙安、王銘賢挺住壓力，成為奪冠功臣。

穀保家商冠軍戰強碰宿敵平鎮高中，兩隊形成打擊大混戰，穀保由曾聖恩開轟打出氣勢，單場3安打猛打賞。總教練鄭志強表示，「大家都有壓力，之前盃賽也有一日兩戰或打到PK，有提醒球員記住那種感覺，有一天會遇到類似狀況。」

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平鎮身為衛冕軍，穀保家商則是要爭取相隔一年重返榮耀，鄭志強坦言，「對方是強勁的對手，他們有連霸壓力，我們則是放手一搏，一直都有把握得點圈的機會。」

穀保家商每年都會安排球隊到日本靜岡縣交流，今年剛好在黑豹旗的空檔赴日，鄭志強也說，透過這次機會，讓大家學習日本球員的態度，他們都有記下來，這趟交流行程很有幫助。

鄭志強也提到，穀保家商有5大強投剛畢業，正面臨接班期，而這次黑豹旗8強賽完封勝的張乙安以及冠軍賽後援的王銘賢，都有所突破，其中張乙安更獲頒最有價值球員，王銘賢則是後援3.1局，僅失2分其中1分為非責失分，奪勝投。鄭志強直言，很開心看到他們的好表現。