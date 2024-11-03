19歲謊報14歲！多明尼加選手被MLB抓包　教士1.2億合約飛了

▲ 阿爾塔格拉西亞謊稱14歲，實際上已有19歲。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國職棒大聯盟（MLB）近期調查發現，一名口頭約定與聖地牙哥教士隊（San Diego Padres）簽約的多明尼加新秀涉嫌謊報年齡，自稱是14歲青少年，實際上已經年滿19歲，因此這項協議已被取消。

ESPN報導，這名少年自稱阿爾塔格拉西亞（Cesar Altagracia），先前與教士隊口頭協議以400萬美元（約新台幣1.2億元）價碼簽約，可見他被認為是同屆中頂尖的國際新秀，原定於2027年1月滿16歲成為國際自由球員後正式簽約。

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但MLB調查發現他實際年齡已有19歲，而非身分文件上所寫的14歲。消息來源指出，他2022年還以虛假身分代表多明尼加參加U-12棒球世界盃，今年夏天也參加U-15泛美錦標賽，詐欺罪嫌再加一等。

涉及謊報年齡的球員通常會被禁賽，1年後才能重新申請。MLB發言人及教士隊對此拒絕回應，知情人士稱多明尼加棒球協會正調查此事。

由於MLB勞工協議規定外籍球員薪資上限，在多明尼加這樣的棒球王國，球隊為了搶到最優秀的人才，往往會在球員滿16歲以前，還無資格簽約時就達成協議，有些甚至在12、13歲就簽下初步合約，卻也使過去一年內愈來愈多球員偽造出生證明，為爭取簽約機會謊報年齡，已有多人因此被取消簽約資格，簽約金也被撤回。