退休會有雕像？　杜蘭特無法想像：我不符合

▲▼杜蘭特。(圖/路透)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

邁阿密熱火傳奇球星韋德(Dwyane Wade)上月28日(台灣時間)揭幕了自己的銅像。日前韋德公開說道,他認為有許多球員都值得擁有銅像,特別指名了鳳凰城太陽前鋒杜蘭特(Kevin Durant),但杜蘭特本人對此表示否定。

韋德的銅像揭幕後,社交媒體上出現了許多對銅像樣貌的負面評論,認為與韋德本人不相符。韋德本人表示,「我一點也不在乎,沒必要和我長得一模一樣。」,並預測未來將有更多現役球員如詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)以及杜蘭特獲得銅像。

▲▼韋德雕像。(圖/路透)

然而,杜蘭特在出席播客節目《Up & Adams Show with Kay Adams》時,他對韋德的點名做出回覆,「我完全無法想像在某個地方會有我自己的銅像。」

杜蘭特解釋道,「我和韋德的情況不同,他是邁阿密和熱火的象徵,像他那樣被所在城市深深愛戴的球員屈指可數。」,杜蘭特進一步補充,「能在一個城市待很長時間,替球隊拿下幾座冠軍,又入選名人堂的球員,我不符合這樣的情況。」

"I highly highly doubt I get a statue of me put anywhere for playing basketball... It's usually those guys that got the HOF career, with championships, you been with one city for a long time. That's not the case for me."



- KD



( @UpAndAdamsShow )



pic.twitter.com/BjfywYytkF