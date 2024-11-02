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退休會有雕像？　杜蘭特無法想像：我不符合

▲▼杜蘭特。（圖／路透）

▲▼杜蘭特。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

邁阿密熱火傳奇球星韋德（Dwyane Wade）上月28日（台灣時間）揭幕了自己的銅像。日前韋德公開說道，他認為有許多球員都值得擁有銅像，特別指名了鳳凰城太陽前鋒杜蘭特（Kevin Durant），但杜蘭特本人對此表示否定。

韋德的銅像揭幕後，社交媒體上出現了許多對銅像樣貌的負面評論，認為與韋德本人不相符。韋德本人表示，「我一點也不在乎，沒必要和我長得一模一樣。」，並預測未來將有更多現役球員如詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）以及杜蘭特獲得銅像。

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▲▼韋德雕像。（圖／路透）

▲▼韋德雕像。（圖／路透）

然而，杜蘭特在出席播客節目《Up & Adams Show with Kay Adams》時，他對韋德的點名做出回覆，「我完全無法想像在某個地方會有我自己的銅像。」

杜蘭特解釋道，「我和韋德的情況不同，他是邁阿密和熱火的象徵，像他那樣被所在城市深深愛戴的球員屈指可數。」，杜蘭特進一步補充，「能在一個城市待很長時間，替球隊拿下幾座冠軍，又入選名人堂的球員，我不符合這樣的情況。」

儘管杜蘭特曾2度奪冠，但他曾效力於西雅圖超音速（現奧克拉荷馬雷霆）、金州勇士、布魯克林籃網和鳳凰城太陽等多支球隊，在雷霆待的時間最長，但卻未能在那裡贏得冠軍，因此杜蘭特不認為自己會有銅像。

關鍵字： NBA杜蘭特韋德

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