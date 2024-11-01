職棒明年大巨蛋剩20場引不滿　體育局強調體育優先要遠雄公布比例

▲台北大巨蛋滿場4萬人。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／綜合報導

中華職棒聯盟昨天（31日）指稱，明年職棒在台北大巨蛋的場次被砍成只有20場，聯盟與各隊領隊都難以接受，台北市體育局今天強調，體育賽事必須為優先使用，呼籲遠雄巨蛋公司應公開透明每年度體育賽事與非體育賽事活動比例，確保大巨蛋使用合乎場館目的。

針對台北大巨蛋明年職棒的賽事安排，中職昨天召開領隊會議，針對遠雄大巨蛋10月中提給聯盟的明年例行賽場次版本，例行賽只有開幕戰2場與6個例行賽週末檔期，合計20場次，相較於2024年例行賽檔期38場次幾乎腰斬，聯盟與6球團均難以接受。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聯盟表示，遠雄大巨蛋公司說明主因是明年世壯運市府為舉辦開幕式保留長達4至5週的檔期進行硬體進退場與開幕式舉辦，使得職棒36年開幕週2場比賽後，4、5月的大巨蛋無法提供檔期安排職棒賽事，從6月到9月共4個月可安排6檔共18場例行賽的賽事。

台北市體育局今早回應，「台北大巨蛋作為國內指標性室內體育場館，體育局強調，體育賽事必須為優先使用，而演唱會等其他活動則屬臨時性使用，不得排擠體育賽事。」

體育局表示，2025雙北世界壯年運動會為國際級大型綜合運動賽會，亦是首度於亞洲舉行，除於大巨蛋辦理開幕式外，也規劃棒球賽進行，使世界藉由大巨蛋看見台灣舉辦國際賽事之實力。

體育局呼籲，遠雄巨蛋公司應公開透明每年度體育賽事與非體育賽事活動比例，確保大巨蛋使用合乎場館目的，後續體育局將再與中華職棒大聯盟、中華民國棒球協會向遠雄協調，爭取舉辦更多棒球賽事。

對於雙北世壯運使用台北大巨蛋，體育局說明，雙北世壯運於明年5月17日至30日舉行，北市府早已依照使用規定，利用回饋檔期及租借方式暫匡大巨蛋檔期，除舉辦開幕式外，亦辦理賽會棒球項目，刻正經專業評估精算必要使用天數，合理使用大巨蛋檔期。

體育局重申，大巨蛋須優先舉辦體育賽事、演唱會等臨時性活動不得排擠賽事為場館使用核心精神，遠雄應公開透明每年度體育賽事與非體育賽事活動比例，確保大巨蛋使用合乎場館使用目的。

針對職棒明年賽事，體育局將再與中職、棒協持續向遠雄協調，爭取明年度中職重要賽事均能在大巨蛋舉行，並保障球迷能欣賞包括世界棒球經典大賽資格賽等各項棒球賽事。

體育局表示，大巨蛋為全國人民殷殷期盼35年所共同孵育出的重要場館，今年已舉辦多項精彩活動，更屢屢刷新中職觀賽人數紀錄，締造國內棒球榮景，體育局本於督導之責，將嚴格要求場館缺失改善、力求各項營運作為精進，也期盼外界能共同愛護、支持這座得來不易的大巨蛋。