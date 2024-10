即將進入自由市場　索托：我會評估所有報價

▲索托(Juan Soto)。(圖/索托)



實習記者胡冠辰/綜合報導

紐約洋基在世界大賽第5戰被道奇7比6上演大逆轉,無力爭取世界大賽冠軍,洋基強打索托(Juan Soto)賽後落寞坐在休息區,望向對手封王慶祝,雖然紐約球迷、球員都期盼索托續約,但他卻表示,每支球隊都有機會。

Juan Soto was the last player to leave the dugout, pointing to the sky in thanks before departing. Was this his last moment in a Yankees uniform? pic.twitter.com/8lnvw15wvs [廣告]請繼續往下閱讀... October 31, 2024

2024年整年賽季,索托在洋基隊首年的發揮可以說是完美無缺,例行賽敲出生涯新高的41轟,成為賈吉(Aaron Judge)的堅強後盾,同時也入選金手套獎的決選名單。

在季後賽中他更是打出1.102的進攻指數,其中包括美聯冠軍賽第5戰的關鍵轟;如今洋基奪冠失利後,所有球迷的目光都集中在索托是否會長期待在洋基隊。

「等到有機會時,我們會坐下來跟經紀人討論一切,」索托說,「我們會看接下來要做什麼,這將是令人興奮的一段過程,我想這會是一個不錯的經驗,每個大聯盟球員都希望體驗自由市場的感覺,我也期待看到事態會變怎樣。」

Juan Soto was asked if he expects the Mets to go after him in free agency:



"I don't know what's the teams that are going to come after me. Definitely, I'll be open to this and every single team. I don't have any doors closed. I"m gonna be available for all 30 teams pic.twitter.com/3VICeWeney — SNY Mets (@SNY_Mets) October 31, 2024

外界預估索托將獲得創紀錄的合約,甚至可能超過6億美元,洋基將成為主要競爭者之一,同城的對手大都會及洛杉磯道奇隊也可能加入競爭,索托表示,每支球隊都有平等的機會,他並不認為自己會偏向留在紐約,而是願意看看其他球隊的提議。

索托表示,「我對這座城市、這支球隊和這些隊友們都很滿意,但最終我們會再看看。我們會考慮每個情況,評估所有的報價,然後再決定。」

Juan Soto on if the Yankees have an advantage in his free agency"



"I feel like every team has the same opportunities when I go into free agency. I don't want to say anyone has an advantage because at the end of the day we're gonna look at what they have & how much they want me" pic.twitter.com/ulGDORoJ7G — Yankees Videos (@snyyankees) October 31, 2024

「你永遠不知道,」索托表示,「最終我們會再看看情況,這場比賽可能會是我的最後一場,確實有點難受,但對於我們作為一支隊伍所達成的成果以及取得的成就,我感到很滿足。我們希望成為最後一支站著的球隊,但事情總會發生變化,」

索托說,「我認為在我進入自由球員市場時,每支球隊都有同等的機會,我不想說任何球隊有優勢,因為最終,我們會看看每支球隊能夠提供什麼,」