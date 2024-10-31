即將進入自由市場　索托：我會評估所有報價

▲索托（Juan Soto）。（圖／索托）



實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基在世界大賽第5戰被道奇7比6上演大逆轉，無力爭取世界大賽冠軍，洋基強打索托（Juan Soto）賽後落寞坐在休息區，望向對手封王慶祝，雖然紐約球迷、球員都期盼索托續約，但他卻表示，每支球隊都有機會。

Juan Soto was the last player to leave the dugout, pointing to the sky in thanks before departing. Was this his last moment in a Yankees uniform? pic.twitter.com/8lnvw15wvs [廣告]請繼續往下閱讀... October 31, 2024

2024年整年賽季，索托在洋基隊首年的發揮可以說是完美無缺，例行賽敲出生涯新高的41轟，成為賈吉（Aaron Judge）的堅強後盾，同時也入選金手套獎的決選名單。

在季後賽中他更是打出1.102的進攻指數，其中包括美聯冠軍賽第5戰的關鍵轟；如今洋基奪冠失利後，所有球迷的目光都集中在索托是否會長期待在洋基隊。

「等到有機會時，我們會坐下來跟經紀人討論一切，」索托說，「我們會看接下來要做什麼，這將是令人興奮的一段過程，我想這會是一個不錯的經驗，每個大聯盟球員都希望體驗自由市場的感覺，我也期待看到事態會變怎樣。」

Juan Soto was asked if he expects the Mets to go after him in free agency:



"I don't know what's the teams that are going to come after me. Definitely, I'll be open to this and every single team. I don't have any doors closed. I"m gonna be available for all 30 teams pic.twitter.com/3VICeWeney — SNY Mets (@SNY_Mets) October 31, 2024

外界預估索托將獲得創紀錄的合約，甚至可能超過6億美元，洋基將成為主要競爭者之一，同城的對手大都會及洛杉磯道奇隊也可能加入競爭，索托表示，每支球隊都有平等的機會，他並不認為自己會偏向留在紐約，而是願意看看其他球隊的提議。

索托表示，「我對這座城市、這支球隊和這些隊友們都很滿意，但最終我們會再看看。我們會考慮每個情況，評估所有的報價，然後再決定。」

Juan Soto on if the Yankees have an advantage in his free agency"



"I feel like every team has the same opportunities when I go into free agency. I don't want to say anyone has an advantage because at the end of the day we're gonna look at what they have & how much they want me" pic.twitter.com/ulGDORoJ7G — Yankees Videos (@snyyankees) October 31, 2024

「你永遠不知道，」索托表示，「最終我們會再看看情況，這場比賽可能會是我的最後一場，確實有點難受，但對於我們作為一支隊伍所達成的成果以及取得的成就，我感到很滿足。我們希望成為最後一支站著的球隊，但事情總會發生變化，」

索托說，「我認為在我進入自由球員市場時，每支球隊都有同等的機會，我不想說任何球隊有優勢，因為最終，我們會看看每支球隊能夠提供什麼，」