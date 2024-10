終於奪冠！　大谷翔平無比光榮加入道奇：真的令我驕傲

▲大谷翔平噴香檳慶祝。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

洛杉磯道奇在今天(31日)世界大賽第5戰後來居上,以7比6力克紐約洋基奪下今年美國大聯盟世界大賽冠軍,陣中頭號球星大谷翔平賽後回顧這充滿豐收的一年,表示能跟隊友一同奮戰感到無比榮幸。

比賽結束後,大谷翔平接受媒體訪問,首先被問到回顧今年時,大谷說,「能夠一路戰鬥到最後,真的感到無比光榮,而且這是我加入這支隊伍的第一年,這讓我更加感到榮幸。」

今年經歷了很多事情,現在想起來感受如何?大谷回應,「這一季無論有多艱難,我們都在領先位置,這展現了隊伍的實力。季後賽對手非常強大,但我們仍然能夠發揮自己的棒球,這讓我對這支隊伍感到無比自豪,尤其是今天能夠撐到最後並奪冠,真的令我驕傲。」

