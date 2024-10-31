終於奪冠！　大谷翔平無比光榮加入道奇：真的令我驕傲

▲大谷翔平噴香檳慶祝。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇在今天（31日）世界大賽第5戰後來居上，以7比6力克紐約洋基奪下今年美國大聯盟世界大賽冠軍，陣中頭號球星大谷翔平賽後回顧這充滿豐收的一年，表示能跟隊友一同奮戰感到無比榮幸。

比賽結束後，大谷翔平接受媒體訪問，首先被問到回顧今年時，大谷說，「能夠一路戰鬥到最後，真的感到無比光榮，而且這是我加入這支隊伍的第一年，這讓我更加感到榮幸。」

今年經歷了很多事情，現在想起來感受如何？大谷回應，「這一季無論有多艱難，我們都在領先位置，這展現了隊伍的實力。季後賽對手非常強大，但我們仍然能夠發揮自己的棒球，這讓我對這支隊伍感到無比自豪，尤其是今天能夠撐到最後並奪冠，真的令我驕傲。」

THE DODGERS ARE WORLD SERIES CHAMPIONS!!!



LA beats the Yankees to win their 8th title in franchise history! pic.twitter.com/7je4i6cDNs — ESPN Los Angeles (@ESPNLosAngeles) October 31, 2024

與貝茲（Mookie Betts）和弗里曼（Freddie Freeman）等人一起比賽，對於他們的感受如何？大谷表示，「以前我也有機會和很多優秀選手一起打球，他們讓我的棒球觀念和技術更上一層樓，當然，弗里曼和貝茲是其中的代表，但從一棒到九棒，所有人都以專業的態度完成各自的工作，即便現在，我依然覺得這是一支凝聚專業選手的隊伍。」

在日本職棒（NPB）也有奪冠經驗，這兩者相比之下如何？大谷說道，「就像WBC時的情況一樣，日本的慶祝方式相對含蓄些，這邊的方式更豪邁，大家的享受方式各有不同，但能以這樣的形式結束賽季，真的很開心。」

最後記者問，從0比5落後到逆轉，當時隊伍氣氛如何？大谷回應，「那一局得分真的很重要。儘管最後對方也發生了失誤，但我認為全員拼盡全力咬住每個球，才有了那樣的機會，這是一場絕妙的進攻串連。」