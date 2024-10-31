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湖人24分差客場遭騎士狂電　布朗尼生涯得分開張

▲布朗尼（Bronny James）。（圖／路透）

▲布朗尼（Bronny James）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

騎士今天（31日）坐鎮主場迎戰踢館的湖人，首節騎士火力四射，單節轟出42比23的攻勢奠定勝基，騎士全隊6人得分上雙其中以莫布利（Evan Mobley）25分為首，終場便以134比110大勝湖人豪取開季5連勝；湖人方面詹姆斯（LeBron James）的兒子布朗尼（Bronny James）在第四節末段攻進NBA生涯首分，成為陣中為數不多的亮點。

詹姆斯開賽爆扣得手後湖人6比2取得領先，隨後主場騎士發動反擊，米歇爾（Donovan Mitchell）連得7分幫助球隊反超比分。

湖人喊出暫停後防守狀況仍未改善，騎士韋德（Dean Wade）與梅里歐（Sam Merrill）輪番在外線開火，幫助球隊打出12比0的攻勢將領先擴大到雙位數，最終騎士42比23的比分結束首節。

次節湖人力求振作，詹姆斯先是製造進攻犯規，接著完成了一次三分打連續取分，然而球隊依然無法找到比賽節奏持續失誤；反觀騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）則在攻防兩端表現出色，幫助騎士半場取得67比48大幅領先。

易籃後湖人在第三節開局時依然受到失誤困擾，騎士將領先優勢擴大到24分，隨後詹姆斯頻攻籃下連得8分，湖人打出一波8比0的小高潮。

騎士方面則是利用三分球以及防守反擊鞏固優勢，第三節結束前騎士將領先分差擴大到20分，99比79結束第三節，也讓末節淪為垃圾時間，騎士在主場迎接一場大勝。

值得一提的是，在第4節進入垃圾時間時，騎士主場球迷高喊「布朗尼」希望看到他上場，而他一上場也獲得全場球迷歡呼，布朗尼也不負眾望的拿下2分、2助攻、1抄截，達成NBA生涯首度得分。

騎士今天團隊6人得分上雙，以莫布利25分為首，米歇爾24分、艾倫挹注20分17籃板；湖人方便詹姆斯攻下全場最高的26分，戴維斯（Anthony Davis）22分13籃板，板凳射手柯奈特（Dalton Knecht）18分。

關鍵字： NBA洛杉磯湖人克里夫蘭騎士布朗尼詹姆斯

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