湖人24分差客場遭騎士狂電　布朗尼生涯得分開張

騎士今天(31日)坐鎮主場迎戰踢館的湖人,首節騎士火力四射,單節轟出42比23的攻勢奠定勝基,騎士全隊6人得分上雙其中以莫布利(Evan Mobley)25分為首,終場便以134比110大勝湖人豪取開季5連勝;湖人方面詹姆斯(LeBron James)的兒子布朗尼(Bronny James)在第四節末段攻進NBA生涯首分,成為陣中為數不多的亮點。

