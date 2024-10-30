不斷更新／威爾斯開轟、大谷脫臼後首安！道奇4比5洋基

記者王真魚／綜合報導

世界大賽第4戰，道奇距離奪冠僅差最後一步。自由人弗里曼（Freddie Freeman ）再度發威，首局首打席又開轟，連4場出賽擊出全壘打，個人則在世界大賽連6戰開轟，成為史上第一人。道奇2比0先馳得點，洋基持續追分，沃爾普（Anthony Volpe）3局轟滿貫砲，率隊逆轉超前，5比2領先。道奇5局反攻，追至1分差。

弗里曼昨天在首局開轟，幫助道奇2比0領先，也為比賽定調，搶下關鍵聽牌戰。此役延續火燙手感，在貝茲敲出長打後，他隨後擊出全壘打。

根據大聯盟數據專家藍斯指出，弗里曼創下世界大賽連續6場比賽開轟的大聯盟新紀錄，也成為史上首位在世界大賽前4戰就開轟的球員。

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連續世界大賽比賽中擊出全壘打的紀錄：

2021-24年 弗里曼：6場

2017-19年 斯普林格（ George Springer）：5場

1977-78年 傑克森（Reggie Jackson）：4場

1928-32年 蓋瑞格（Lou Gehrig）：4場。

大谷翔平在第2戰盜壘時造成肩膀輕微脫臼，仍帶傷上陣，此役首打席擊出飛球出局。

2局下，沃爾普（Anthony Volpe）保送上壘，威爾斯（Austin Wells）敲二壘長打，但跑者停在三壘，未跑回本壘，維杜戈（Alex Verdugo）滾地球，幫助洋基破蛋。

3局下，洋基首度攻佔滿壘，沃爾普掌握機會，一棒扛出大牆，滿貫彈率隊逆轉超前。沃爾普也以23歲又183天，成為史上第4年輕於世界大賽敲出滿貫砲的選手。

5局上，道奇反攻，史密斯（Will Smith）擊出陽春砲，艾德曼（Tommy Edman）保送上壘，大谷翔平迎來第3打席，擊出傷後首支安打延續球隊攻勢，貝茲滾地球，往二壘的大谷遭封殺，不過跑者上到三壘。下一棒弗里曼也擊出滾地球，奮力跑上一壘，重播挑戰後成功避開雙殺，三壘跑者也為此跑回1分，比數追至1分差。

The @Dodgers are within a run thanks to Freddie Freeman ???? pic.twitter.com/YASvxwhbQs — MLB (@MLB) October 30, 2024

▲弗里曼（Freddie Freeman ） 。（圖／路透）