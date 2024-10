不斷更新／威爾斯開轟、大谷脫臼後首安！道奇4比5洋基

記者王真魚/綜合報導

世界大賽第4戰,道奇距離奪冠僅差最後一步。自由人弗里曼(Freddie Freeman )再度發威,首局首打席又開轟,連4場出賽擊出全壘打,個人則在世界大賽連6戰開轟,成為史上第一人。道奇2比0先馳得點,洋基持續追分,沃爾普(Anthony Volpe)3局轟滿貫砲,率隊逆轉超前,5比2領先。道奇5局反攻,追至1分差。

弗里曼昨天在首局開轟,幫助道奇2比0領先,也為比賽定調,搶下關鍵聽牌戰。此役延續火燙手感,在貝茲敲出長打後,他隨後擊出全壘打。

根據大聯盟數據專家藍斯指出,弗里曼創下世界大賽連續6場比賽開轟的大聯盟新紀錄,也成為史上首位在世界大賽前4戰就開轟的球員。

連續世界大賽比賽中擊出全壘打的紀錄:

2021-24年 弗里曼:6場

2017-19年 斯普林格( George Springer):5場

1977-78年 傑克森(Reggie Jackson):4場

1928-32年 蓋瑞格(Lou Gehrig):4場。

大谷翔平在第2戰盜壘時造成肩膀輕微脫臼,仍帶傷上陣,此役首打席擊出飛球出局。

2局下,沃爾普(Anthony Volpe)保送上壘,威爾斯(Austin Wells)敲二壘長打,但跑者停在三壘,未跑回本壘,維杜戈(Alex Verdugo)滾地球,幫助洋基破蛋。

3局下,洋基首度攻佔滿壘,沃爾普掌握機會,一棒扛出大牆,滿貫彈率隊逆轉超前。沃爾普也以23歲又183天,成為史上第4年輕於世界大賽敲出滿貫砲的選手。

5局上,道奇反攻,史密斯(Will Smith)擊出陽春砲,艾德曼(Tommy Edman)保送上壘,大谷翔平迎來第3打席,擊出傷後首支安打延續球隊攻勢,貝茲滾地球,往二壘的大谷遭封殺,不過跑者上到三壘。下一棒弗里曼也擊出滾地球,奮力跑上一壘,重播挑戰後成功避開雙殺,三壘跑者也為此跑回1分,比數追至1分差。

Will Smith with a solo shot to right field to cut the Yankees lead to 5-3 in the T5th!#mlbuniteddodgers #mlbunitedpostseason24 #RepBX #LetsGoDodgers #Postseason pic.twitter.com/3Eg67XyCPd