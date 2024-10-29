吳永盛成改制後首位PLG單周MVP　富邦勇士開季2場收入破600萬

▲P. LEAGUE 公布2024-25賽季首位「單周最佳球員」，由富邦勇士吳永盛獲得。（圖／PLG提供）

記者游郁香／綜合報導

剩4隊的P. LEAGUE+今(29)日公布開季首周的「單周最佳球員(Player of Week)」，由台北富邦勇士的「國民姐夫」吳永盛贏得此獎項。勇士開幕周拿下1勝1敗，兩天都吸引超過6800名球迷進場，票房與商品收入突破600萬台幣。

PLG職籃上季曾因「場均0分」的林力仁拿下單周MVP而緊急更改投票機制，聯盟今日宣布，2024-25賽季單周MVP的正式名稱為「單周最佳球員(Player of Week)」，由PLG賽務部每周依照球員的賽事表現，兼顧鼓勵球員努力程度來推舉，預計每周二中午12點公布獲獎者。

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新賽季第1周的「單周最佳球員」是「國民姐夫」吳永盛，他上周出賽2場，第2場面對高雄鋼鐵人一役，繳出16分、4籃板和2助攻，三分5投4中，外線命中率高達8成，幫助勇士取得開季主場首勝，單場16分也創下他加盟勇士以來的新高。

PLG本季僅剩4隊，不過勇士開幕戰對桃園領航猿吸引了6836人進場，隔天對鋼鐵人也有6853名球迷入場；根據球團公布的數據，勇士兩天票房、商品收入合計超過600萬台幣，表現相當亮眼。