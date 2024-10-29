運動雲

>

「想提早得分讓觀眾安靜」弗里曼開轟奏效　洋基僅存2%逆轉機會

記者王真魚／綜合報導

道奇隊在世界大賽第3戰以4比2擊敗紐約洋基，率先取得聽牌優勢。布勒（Walker Buehler）投出5局無失分好投，弗里曼（Freddie Freeman）兩分砲奠定勝基。洋基面對0勝3敗困境，只能效法2004年美聯冠軍的紅襪隊，盼在7戰制系列賽中創造逆轉奇蹟。

根據外媒數據統計，在所有7戰制季後賽系列賽中，取得3比0領先的球隊，40次中有39次最終贏得系列賽（勝率98%），其中包括31次橫掃對手。世界大賽0比3的情況下，尚未有球隊能夠逆轉奪冠。

僅有2支球隊在落後0比3的情況下成功將系列賽逼進第7戰，分別為2020年太空人隊（美聯冠軍賽最終不敵光芒），以及2004年紅襪隊（美聯冠軍賽最終逆轉擊敗洋基）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

道奇一開始就施加壓力。帶著輕微脫臼左肩出賽的大谷翔平首打席獲得四壞保送上壘，同樣帶傷作戰的弗里曼抓準機會，將球轟進右外野，連3戰開轟，且個人連5場擊出全壘打，追平紀錄。

弗里曼一棒讓滿場的洋基球場瞬間安靜下來，布勒的優質投球也持續讓洋基主場變成「圖書館」。

「賽前大家都在討論（洋基先發投手）施密特。」弗里曼在賽後場邊受訪時表示，「我們很多人都沒有面對過他，所以在賽前準備特別用心...當然，作為客場球隊，我們想要盡早得分讓觀眾安靜下來，很高興我們在首局就辦到了。」

道奇今年例行賽整季受到先發投手傷兵困擾，如今又面對弗里曼和大谷的傷勢，不過球隊距離4年來首冠，僅一步之遙。

「我一直在調整我的揮擊，這是關鍵。」弗里曼說，「找到正確的擊球點，而且我最近看球看得很清楚。」

▲▼ 弗利曼（Freddie Freeman ） 。（圖／路透）

▲弗利曼（Freddie Freeman ） 。（圖／路透）

關鍵字： 棒球世界大賽道奇隊洋基弗里曼

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

道奇4比2擊敗洋基聽牌！弗里曼連3戰轟出世界大賽紀錄

道奇4比2擊敗洋基聽牌！弗里曼連3戰轟出世界大賽紀錄

真美子為大谷助陣！大嫂團團結亮相 球迷讚：勝利女神

真美子為大谷助陣！大嫂團團結亮相 球迷讚：勝利女神

快訊／來了！中信兄弟宣布奪冠封王優惠　共享冠軍榮耀

快訊／來了！中信兄弟宣布奪冠封王優惠　共享冠軍榮耀

林岳平明年續任統一獅教頭連5年締隊史紀錄　教練團將有異動

林岳平明年續任統一獅教頭連5年締隊史紀錄　教練團將有異動

好危險！洋基沃爾普三振甩棒　險擊中道奇教頭釀大禍

好危險！洋基沃爾普三振甩棒　險擊中道奇教頭釀大禍

黑豹旗／玉里敲安卻因顏色違規遭沒收　白河：沒有安打不會檢舉

黑豹旗／玉里敲安卻因顏色違規遭沒收　白河：沒有安打不會檢舉

大谷翔平扛首棒DH　道奇公布今G3先發陣容

大谷翔平扛首棒DH　道奇公布今G3先發陣容

「半脫臼算是幸運」大谷翔平繼續先發！教頭：他很堅持

「半脫臼算是幸運」大谷翔平繼續先發！教頭：他很堅持

大谷翔平肩膀脫臼卻復原神速！　驚人影片曝「天才身體」

大谷翔平肩膀脫臼卻復原神速！　驚人影片曝「天才身體」

象迷們要出動了！　中信兄弟封王遊行11月9日在台中　　

象迷們要出動了！　中信兄弟封王遊行11月9日在台中　　

熱門新聞

道奇4比2擊敗洋基聽牌！弗里曼連3戰轟出世界大賽紀錄

真美子為大谷助陣！大嫂團團結亮相 球迷讚：勝利女神

快訊／來了！中信兄弟宣布奪冠封王優惠　共享冠軍榮耀

林岳平明年續任統一獅教頭連5年締隊史紀錄　教練團將有異動

好危險！洋基沃爾普三振甩棒　險擊中道奇教頭釀大禍

黑豹旗／玉里敲安卻因顏色違規遭沒收　白河：沒有安打不會檢舉

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇聽牌！弗里曼轟出世界大賽紀錄

2真美子隨大嫂團為大谷翔平助陣！

3中信兄弟宣布奪冠各項封王優惠

4林岳平續任統一教頭締紀錄　教練團將異動

5「好危險！」羅伯斯差點被球棒爆頭

最新新聞

1大谷傷勢好轉！左手抓球衣有原因

2吳永盛成改制後首位PLG單周MVP

3頒獎典禮門票288席兩分鐘完售

4大谷拚戰獲肯定　羅伯斯：明天會出賽

5弗里曼讓洋基變圖書館！僅2%逆轉機會

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平盜壘疑似傷到左肩表情痛苦　訓練師陪同退

南珉貞應援見球迷遞加油板　看到「明年要回來」感動拭淚

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

道奇vs洋基G2七局下半　大谷翔平盜壘「左肩脫臼」

弗里曼轟「再見滿貫砲」逆轉勝 大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366