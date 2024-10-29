「想提早得分讓觀眾安靜」弗里曼開轟奏效　洋基僅存2%逆轉機會

記者王真魚／綜合報導

道奇隊在世界大賽第3戰以4比2擊敗紐約洋基，率先取得聽牌優勢。布勒（Walker Buehler）投出5局無失分好投，弗里曼（Freddie Freeman）兩分砲奠定勝基。洋基面對0勝3敗困境，只能效法2004年美聯冠軍的紅襪隊，盼在7戰制系列賽中創造逆轉奇蹟。

根據外媒數據統計，在所有7戰制季後賽系列賽中，取得3比0領先的球隊，40次中有39次最終贏得系列賽（勝率98%），其中包括31次橫掃對手。世界大賽0比3的情況下，尚未有球隊能夠逆轉奪冠。

僅有2支球隊在落後0比3的情況下成功將系列賽逼進第7戰，分別為2020年太空人隊（美聯冠軍賽最終不敵光芒），以及2004年紅襪隊（美聯冠軍賽最終逆轉擊敗洋基）。

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道奇一開始就施加壓力。帶著輕微脫臼左肩出賽的大谷翔平首打席獲得四壞保送上壘，同樣帶傷作戰的弗里曼抓準機會，將球轟進右外野，連3戰開轟，且個人連5場擊出全壘打，追平紀錄。

弗里曼一棒讓滿場的洋基球場瞬間安靜下來，布勒的優質投球也持續讓洋基主場變成「圖書館」。

「賽前大家都在討論（洋基先發投手）施密特。」弗里曼在賽後場邊受訪時表示，「我們很多人都沒有面對過他，所以在賽前準備特別用心...當然，作為客場球隊，我們想要盡早得分讓觀眾安靜下來，很高興我們在首局就辦到了。」

道奇今年例行賽整季受到先發投手傷兵困擾，如今又面對弗里曼和大谷的傷勢，不過球隊距離4年來首冠，僅一步之遙。

「我一直在調整我的揮擊，這是關鍵。」弗里曼說，「找到正確的擊球點，而且我最近看球看得很清楚。」

▲弗利曼（Freddie Freeman ） 。（圖／路透）