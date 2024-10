恩比德本季還沒出賽就有數據　板凳揮舞毛巾補判技術犯規

▲▼哈利伯頓。(圖/路透)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

費城七六人昨天(28日)以118比114在延長賽擊敗印第安納溜馬。在比賽最後16秒時,溜馬後衛內姆哈德(Andrew Nembhard)罰球未命中,七六人球星恩比德(Joel Embiid)在底線大肆揮舞毛巾,今天(29日)裁判針對恩比德行為,補判罰一次技術犯規,恩比德本賽季一場比賽都沒有打,但已經收到了技術犯規。

溜馬球員當時對恩比德的行為很不滿,當家球星哈利伯頓(Tyrese Haliburton)當恩比德在板凳區底線大動作揮舞毛巾的同時,哈利伯頓立馬向裁判申訴並指著恩比德,但當時裁判並未理會哈利伯頓,今日聯盟公布將補給予恩比德一次技術犯規。

This is the clip of Joel Embiid waving a towel from the bench that has been assessed as a technical foul. https://t.co/e0uoDBC3U6 pic.twitter.com/0BtdVPfdQd