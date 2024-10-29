恩比德本季還沒出賽就有數據　板凳揮舞毛巾補判技術犯規

▲▼哈利伯頓。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

費城七六人昨天（28日）以118比114在延長賽擊敗印第安納溜馬。在比賽最後16秒時，溜馬後衛內姆哈德（Andrew Nembhard）罰球未命中，七六人球星恩比德（Joel Embiid）在底線大肆揮舞毛巾，今天（29日）裁判針對恩比德行為，補判罰一次技術犯規，恩比德本賽季一場比賽都沒有打，但已經收到了技術犯規。

溜馬球員當時對恩比德的行為很不滿，當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）當恩比德在板凳區底線大動作揮舞毛巾的同時，哈利伯頓立馬向裁判申訴並指著恩比德，但當時裁判並未理會哈利伯頓，今日聯盟公布將補給予恩比德一次技術犯規。

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This is the clip of Joel Embiid waving a towel from the bench that has been assessed as a technical foul. https://t.co/e0uoDBC3U6 pic.twitter.com/0BtdVPfdQd — Erin Grugan (@eringrugan) October 28, 2024

七六人頭牌恩比德（Joel Embiid）開季前就公開表示，未來應該都不會再打「背靠背」比賽，聯盟日前已宣布將對此展開調查。而開季至今，恩比德並未登錄任何一場比賽，就因揮舞毛巾獲得本季首個數據。

溜馬今日（29日）客場面對奧蘭多魔術，魔術狀元郎（Paolo Banchero）攻下生涯新高50分，最終115比119溜馬兵敗魔術，哈利伯頓整場登場35分鐘，取得19分、9個籃板以及10次助攻的準大三元，本季首度有雙十表現，距離個人生涯第2個大三元僅差1籃板。

以傳球著名的哈利伯頓，開季至今才首度拿下第一次雙位數助攻，在前兩場比賽中，他的三分球表現不佳，16投僅1中，但最近兩場比賽他的三分球穩定下來，已經18投8中。