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12強台中自辦熱身賽　中信兄弟、台壽霸龍對戰古巴

▲▼世界12強棒球錦標賽古巴與中信兄弟、台壽霸龍成棒隊熱身賽 。（圖／台中市運動局提供）

▲▼世界12強棒球錦標賽古巴與中信兄弟、台壽霸龍成棒隊熱身賽 。（圖／台中市運動局提供）

記者歐建智／綜合報導

2024年第三屆世界12強棒球錦標賽將在11月舉行，台中市政府昨天(28日)宣布，邀請古巴國家代表隊於11月5日至7日與職棒中信兄弟及台中台壽霸龍成棒隊進行自辦熱身賽，並冠名「台中購物節」盼帶動整體城市行銷。

台中市副市長鄭照新表示，感謝中華民國棒球協會的支持，此次賽事在台中舉行，只要參加台中購物節，成功登錄任一發票就能免費進場，看世界級的賽事，「就一起」參加台中購物節抽大獎。

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鄭照新表示，自辦熱身賽是世界12強棒球賽的賽前預熱，台中將以地主之姿迎接來自國際的強隊，結合台中最盛大的城市活動台中購物節為主軸串聯賽事。

▲▼世界12強棒球錦標賽古巴與中信兄弟、台壽霸龍成棒隊熱身賽 。（圖／台中市運動局提供）

運動局代理局長游志祥指出，古巴棒球代表隊有「紅色閃電」之稱，為世界棒球傳統強權，而中信兄弟曾於2021、2022年締造中職總冠軍2連霸佳績，今年再奪得隊史第10座總冠軍，台中台壽霸龍成棒隊則分別奪下112年度春季聯賽亞軍及2023年爆米花聯盟季軍，表現突飛猛進創下隊史最佳成績。

經濟發展局副局長李逸安說明，本次賽事期間，全國的朋友都能透過台中購物節活動參與其中，只需下載、註冊台中通APP成為會員，點擊進入購物節活動登錄，點選發票紀錄後綁定雲端發票，並重整確認發票匯入，於10月24日起在台中消費不限金額，賽事當日每人憑手機出示發票紀錄畫面，即可免費入場，

凡10月24日至12月25日在台中消費，即可憑發票透過「台中購物節App」或 「台中通App」登錄發票參加抽獎，活動期間設有天天抽、週週抽及月月抽等抽獎機會，本次更加碼抽出世界12強正式賽賽事門票，並贈送世界12強中華隊全隊簽名球、CT AMAZE 應援女孩全隊簽名球及賽事周邊紀念商品等，抽獎品項豐富且獨家限量。

▲▼世界12強棒球錦標賽古巴與中信兄弟、台壽霸龍成棒隊熱身賽 。（圖／台中市運動局提供）

▲▼世界12強棒球錦標賽古巴與中信兄弟、台壽霸龍成棒隊熱身賽 。（圖／台中市運動局提供）

▲▼世界12強棒球錦標賽古巴與中信兄弟、台壽霸龍成棒隊熱身賽 。（圖／台中市運動局提供）

關鍵字： 12強世界12強棒球賽

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