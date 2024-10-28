職籃最香主題週來了！富邦Angels包廂同樂會明日限量開賣

▲富邦勇士與浪LIVE直播一起打造最香主題週活動。（圖／富邦勇士提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

Fubon Angels女孩主題週即將來臨！台北富邦勇士將在11月9日、11月10日、11月12日與直播平台「浪LIVE直播」攜手打造聯名主題週，Angels包廂同樂會也將在11月9日、11月10日登場，每日限量50名，門票將在明(29日)限量開賣。

勇士連續4年與浪LIVE直播聯手打造主題週，浪LIVE直播以即時直播互動基礎，結合科技文創，改變娛樂圈生態及傳統造星產業鏈，2020年成為全台唯一上市直播公司，目前簽約直播主數量超過12,000名。

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11月9日、11月10日、11月12日進場球迷皆可獲得Super Power主視覺加油手舉牌，11月9日進場贈送Angels別針發光燈、阿華田高鈣牛奶麥芽隨身包/阿華田營養巧克力隨身包/阿華田減糖巧克力麥芽飲品（隨機發送），11月10日贈送Angels應援磁鐵、立頓絕品醇翡翠茉香奶綠隨手包，11月12日有機會得到Angels大頭搖搖鑰匙圈。

一連3場勇士打造最香的主題活動，浪LIVE直播精心規劃表演內容，9日邀請浪LIVE直播主「莉森」擔任開場表演及開球嘉賓，中場由直播主「鄧韶宣」熱情開唱，接連3場賽事還有Fubon Angels活力應援。

浪LIVE 直播 x Fubon Angels Super Power主題週，賽前場外活動推出「神預測抽獎」，中獎者可獲得浪LIVE直播 50,000浪花幣；9日、10日賽前規劃「Angels限時互動擊拳會」及「Angels簽名會」，12日則舉辦「女孩立牌拍賣會」，而「勇士出任務」闖關攤位規劃浪你擁有Super Power、音浪來襲、能浪滿滿、舞力全開、Super Smile，凡闖關成功者有機會獲得Angels 紀念滑鼠墊乙個。各攤位再加碼祭出「Super 達人榜」挑戰，將由Angels親自挑戰並出指定任務，挑戰成功者可額外獲得Angels 限定小卡。

Angels包廂同樂會將在11月9日、10日回歸，兩天共販售4間包廂，包含「甜美天使組」、「魅力天使組」、「迷人天使組」、「俏皮天使組」，每日限量50名，凡參與包廂活動者，9日可參與「大受好評Angels球場外拍」、10日則可參加「Angels球場創意運動會」，還能獲得多項包廂限定商品，如Super Power主視覺紀念短T、Super Power主視覺海報、Fubon Angels限定應援毛巾、Fubon Angels簽名板，總價值逾2,030元，附贈VIP包廂通行證與專屬精緻餐點，與Fubon Angels近距離互動。

Angels包廂同樂會門票將於10月29日中午12:00至23:59開放2024-25「FA動次席」季票球迷優先購買，享有優惠價每人4,000元；10月30日中午12:00至23:59全面開賣，售價為4,500元。

另外，2024-25勇士Fans Club會員，也將在明(29日)中午12:00至11月5日23:59開賣，會員福利包含4組價值500元門票折扣碼(限勇士主場例行賽場次使用)、2組200元商品折價券與季後賽、冠軍賽主場門票優先購買權，售價為1,000元，欲購買者可至臺北富邦勇士售票網、富邦勇士售票APP購買。