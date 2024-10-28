運動雲

>

職籃最香主題週來了！富邦Angels包廂同樂會明日限量開賣

▲▼富邦勇士與浪LIVE直播一起打造最香主題週。（圖／富邦勇士提供）

▲富邦勇士與浪LIVE直播一起打造最香主題週活動。（圖／富邦勇士提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

Fubon Angels女孩主題週即將來臨！台北富邦勇士將在11月9日、11月10日、11月12日與直播平台「浪LIVE直播」攜手打造聯名主題週，Angels包廂同樂會也將在11月9日、11月10日登場，每日限量50名，門票將在明(29日)限量開賣。

勇士連續4年與浪LIVE直播聯手打造主題週，浪LIVE直播以即時直播互動基礎，結合科技文創，改變娛樂圈生態及傳統造星產業鏈，2020年成為全台唯一上市直播公司，目前簽約直播主數量超過12,000名。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼富邦勇士與浪LIVE直播一起打造最香主題週。（圖／富邦勇士提供）

11月9日、11月10日、11月12日進場球迷皆可獲得Super Power主視覺加油手舉牌，11月9日進場贈送Angels別針發光燈、阿華田高鈣牛奶麥芽隨身包/阿華田營養巧克力隨身包/阿華田減糖巧克力麥芽飲品（隨機發送），11月10日贈送Angels應援磁鐵、立頓絕品醇翡翠茉香奶綠隨手包，11月12日有機會得到Angels大頭搖搖鑰匙圈。

一連3場勇士打造最香的主題活動，浪LIVE直播精心規劃表演內容，9日邀請浪LIVE直播主「莉森」擔任開場表演及開球嘉賓，中場由直播主「鄧韶宣」熱情開唱，接連3場賽事還有Fubon Angels活力應援。

▲▼富邦勇士與浪LIVE直播一起打造最香主題週。（圖／富邦勇士提供）

▲▼富邦勇士與浪LIVE直播一起打造最香主題週。（圖／富邦勇士提供）

浪LIVE 直播 x Fubon Angels Super Power主題週，賽前場外活動推出「神預測抽獎」，中獎者可獲得浪LIVE直播 50,000浪花幣；9日、10日賽前規劃「Angels限時互動擊拳會」及「Angels簽名會」，12日則舉辦「女孩立牌拍賣會」，而「勇士出任務」闖關攤位規劃浪你擁有Super Power、音浪來襲、能浪滿滿、舞力全開、Super Smile，凡闖關成功者有機會獲得Angels 紀念滑鼠墊乙個。各攤位再加碼祭出「Super 達人榜」挑戰，將由Angels親自挑戰並出指定任務，挑戰成功者可額外獲得Angels 限定小卡。

Angels包廂同樂會將在11月9日、10日回歸，兩天共販售4間包廂，包含「甜美天使組」、「魅力天使組」、「迷人天使組」、「俏皮天使組」，每日限量50名，凡參與包廂活動者，9日可參與「大受好評Angels球場外拍」、10日則可參加「Angels球場創意運動會」，還能獲得多項包廂限定商品，如Super Power主視覺紀念短T、Super Power主視覺海報、Fubon Angels限定應援毛巾、Fubon Angels簽名板，總價值逾2,030元，附贈VIP包廂通行證與專屬精緻餐點，與Fubon Angels近距離互動。

▲▼富邦勇士與浪LIVE直播一起打造最香主題週。（圖／富邦勇士提供）

▲▼富邦勇士與浪LIVE直播一起打造最香主題週。（圖／富邦勇士提供）

Angels包廂同樂會門票將於10月29日中午12:00至23:59開放2024-25「FA動次席」季票球迷優先購買，享有優惠價每人4,000元；10月30日中午12:00至23:59全面開賣，售價為4,500元。

另外，2024-25勇士Fans Club會員，也將在明(29日)中午12:00至11月5日23:59開賣，會員福利包含4組價值500元門票折扣碼(限勇士主場例行賽場次使用)、2組200元商品折價券與季後賽、冠軍賽主場門票優先購買權，售價為1,000元，欲購買者可至臺北富邦勇士售票網、富邦勇士售票APP購買。

關鍵字： PLG台北富邦勇士Fubon Angels

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／來了！中信兄弟宣布奪冠封王優惠　共享冠軍榮耀

快訊／來了！中信兄弟宣布奪冠封王優惠　共享冠軍榮耀

好消息！大谷翔平G3照常出賽　最新傷勢狀況曝

好消息！大谷翔平G3照常出賽　最新傷勢狀況曝

黑豹旗專題／歡迎登機！從女棒國手到空服員：張甄芸的夢想起飛

黑豹旗專題／歡迎登機！從女棒國手到空服員：張甄芸的夢想起飛

道奇布勒笑稱學不成大谷翔平的「惡魔指叉」　G3戰洋基盼他能出賽

道奇布勒笑稱學不成大谷翔平的「惡魔指叉」　G3戰洋基盼他能出賽

詹皇因八村壘「不傳球」發火？　「我連得10分你被防守還硬出手」

詹皇因八村壘「不傳球」發火？　「我連得10分你被防守還硬出手」

湖人撿到寶？菜鳥射手柯奈特與喬丹牌簽約　新帥瑞迪克也誇他

湖人撿到寶？菜鳥射手柯奈特與喬丹牌簽約　新帥瑞迪克也誇他

味全龍自由市場鎖定打者　4年大聯盟資歷洋砲來台測試

味全龍自由市場鎖定打者　4年大聯盟資歷洋砲來台測試

大谷翔平左肩傷勢好轉　道奇教頭樂觀：願意出賽就讓他打G3

大谷翔平左肩傷勢好轉　道奇教頭樂觀：願意出賽就讓他打G3

味全龍保護名單討論中　森榮鴻自請離隊

味全龍保護名單討論中　森榮鴻自請離隊

熱火3冠傳奇韋德雕像揭幕！媒體全看傻　本人：那傢伙是誰？

熱火3冠傳奇韋德雕像揭幕！媒體全看傻　本人：那傢伙是誰？

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

熱門新聞

快訊／來了！中信兄弟宣布奪冠封王優惠　共享冠軍榮耀

好消息！大谷翔平G3照常出賽　最新傷勢狀況曝

黑豹旗專題／歡迎登機！從女棒國手到空服員：張甄芸的夢想起飛

道奇布勒笑稱學不成大谷翔平的「惡魔指叉」　G3戰洋基盼他能出賽

詹皇因八村壘「不傳球」發火？　「我連得10分你被防守還硬出手」

湖人撿到寶？菜鳥射手柯奈特與喬丹牌簽約　新帥瑞迪克也誇他

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中信兄弟宣布奪冠各項封王優惠

2好消息！大谷翔平G3照常出賽　最新傷勢狀況曝

3張甄芸從女棒國手到空服員

4道奇布勒學不成大谷「惡魔指叉」

5詹皇因八村壘「不傳球」發火？

最新新聞

1球僮變隊友　黃恩賜回憶超殺郭俊麟

2勇士為「柯瑞缺陣」做好準備

38年前看林智勝開轟　激勵曾頌恩

4林安可傷勢沒問題！古林辭退嘆可惜

5中信兄弟宣布奪冠各項封王優惠

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平盜壘疑似傷到左肩表情痛苦　訓練師陪同退

道奇vs洋基G2七局下半　大谷翔平盜壘「左肩脫臼」

弗里曼轟「再見滿貫砲」逆轉勝 大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

南珉貞應援見球迷遞加油板　看到「明年要回來」感動拭淚

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366