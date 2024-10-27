中國一姐鄭欽文奪日本女網賽冠軍　迎接年終賽首秀動力滿滿

▲鄭欽文。（圖／WTA官網）



實習記者胡冠辰／綜合報導

今天（27日）日本女網賽迎來最終決賽，由賽會頭號種子「中國一姐」鄭欽文以7比6（5）、6比3直落二擊敗2020年澳網冠軍科寧（Sofia Kenin）奪得冠軍，這是鄭欽文今年第三座巡迴賽冠軍，她將帶著連勝氣勢，迎接個人WTA年終總決賽首秀。

Just trying to do whatever photographers asked her to doA moment of かわいい in Tokyo.



2022 Tokyo, her first final. 2024 Tokyo, her fifth title. Two years mark big growth of Zheng Qinwen. She has experienced a lot, and achieved a lot. #TorayPPO2024 pic.twitter.com/AMnalBhaZy [廣告]請繼續往下閱讀... October 27, 2024

在今天的決賽中，鄭欽文的發球表現近乎無懈可擊，全場僅面臨一個破發點並穩穩守住，此外鄭欽文還打出16個一發直接得分，展現發球水準。

儘管如此，曾高居世界第4的科寧仍在首盤展現頑強韌性，科寧化解第一盤五個全部的破發點，將比賽拖進搶7；在搶7中鄭欽文還是靠著發球表現更勝一籌，以正拍致勝球7比5贏下搶7。在首盤中，鄭欽文的一發得分率是完美的100%（21-21），完全不給科寧任何破發機會。

次盤科寧在2比4落後時獲得全場唯一的一個破發點，無奈鄭欽文利用一記強而有力的發球將其化解；鄭欽文5比3領先時以一個巧妙的截擊拿到冠軍點，隨後科寧回球過長，比賽結束，鄭欽文直落二帶走比賽。

Adding to the mantle



Zheng Qinwen adds a fifth title to her growing collection!#TorayPPO2024 pic.twitter.com/dfBm8F2BO0 — wta (@WTA) October 27, 2024

「我非常感謝自己能夠堅持下去，並在東京成為冠軍，」鄭欽文賽後說道，「這是我19歲時就想要獲得的冠軍，我當時拼得很努力，但最終輸掉了當時（2022年）的決賽，所以今年我真的很高興。」

Zheng Qinwen shows her admiration for her team, opponent, and fans. #TorayPPO2024 pic.twitter.com/BvmKC8ggtS — Tennis Channel (@TennisChannel) October 27, 2024

今年初鄭欽文在澳網闖進冠軍戰，隨著賽季結束時整年的出色表現，鄭欽文拿下年終WTA總決賽的單打門票，總決賽將於台灣時間11月2日周六開始。

「利雅得的所有選手都非常難以擊敗，」鄭欽文提到總決賽時表示，「從第一場比賽開始，我就需要集中注意力，這是我第一次參加WTA年終總決賽，我非常有動力，讓我們拭目以待會發生什麼。」