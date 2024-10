中國一姐鄭欽文奪日本女網賽冠軍　迎接年終賽首秀動力滿滿

▲鄭欽文。(圖/WTA官網)



實習記者胡冠辰/綜合報導

今天(27日)日本女網賽迎來最終決賽,由賽會頭號種子「中國一姐」鄭欽文以7比6(5)、6比3直落二擊敗2020年澳網冠軍科寧(Sofia Kenin)奪得冠軍,這是鄭欽文今年第三座巡迴賽冠軍,她將帶著連勝氣勢,迎接個人WTA年終總決賽首秀。

Just trying to do whatever photographers asked her to doA moment of かわいい in Tokyo.



2022 Tokyo, her first final. 2024 Tokyo, her fifth title. Two years mark big growth of Zheng Qinwen. She has experienced a lot, and achieved a lot. #TorayPPO2024 pic.twitter.com/AMnalBhaZy