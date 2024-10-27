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中國一姐鄭欽文奪日本女網賽冠軍　迎接年終賽首秀動力滿滿

▲鄭欽文。（圖／WTA官網）

▲鄭欽文。（圖／WTA官網）

實習記者胡冠辰／綜合報導

今天（27日）日本女網賽迎來最終決賽，由賽會頭號種子「中國一姐」鄭欽文以7比6（5）、6比3直落二擊敗2020年澳網冠軍科寧（Sofia Kenin）奪得冠軍，這是鄭欽文今年第三座巡迴賽冠軍，她將帶著連勝氣勢，迎接個人WTA年終總決賽首秀。

在今天的決賽中，鄭欽文的發球表現近乎無懈可擊，全場僅面臨一個破發點並穩穩守住，此外鄭欽文還打出16個一發直接得分，展現發球水準。

儘管如此，曾高居世界第4的科寧仍在首盤展現頑強韌性，科寧化解第一盤五個全部的破發點，將比賽拖進搶7；在搶7中鄭欽文還是靠著發球表現更勝一籌，以正拍致勝球7比5贏下搶7。在首盤中，鄭欽文的一發得分率是完美的100%（21-21），完全不給科寧任何破發機會。

次盤科寧在2比4落後時獲得全場唯一的一個破發點，無奈鄭欽文利用一記強而有力的發球將其化解；鄭欽文5比3領先時以一個巧妙的截擊拿到冠軍點，隨後科寧回球過長，比賽結束，鄭欽文直落二帶走比賽。

「我非常感謝自己能夠堅持下去，並在東京成為冠軍，」鄭欽文賽後說道，「這是我19歲時就想要獲得的冠軍，我當時拼得很努力，但最終輸掉了當時（2022年）的決賽，所以今年我真的很高興。」

今年初鄭欽文在澳網闖進冠軍戰，隨著賽季結束時整年的出色表現，鄭欽文拿下年終WTA總決賽的單打門票，總決賽將於台灣時間11月2日周六開始。

「利雅得的所有選手都非常難以擊敗，」鄭欽文提到總決賽時表示，「從第一場比賽開始，我就需要集中注意力，這是我第一次參加WTA年終總決賽，我非常有動力，讓我們拭目以待會發生什麼。」

關鍵字： WTA鄭欽文科寧日本女網賽

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