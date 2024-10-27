詹皇因八村壘「不傳球」發火？　「我連得10分你被防守還硬出手」

LeBron James hilariously went OFF on Rui Hachimura for taking a contested mid-range in the midst of LeBron’s personal 11-0 run ????????



“Aye! Swing that to me! I just made 10 in a row and you going to pull-up contested two? Swing, swing that!” ????



Thoughts? ???? pic.twitter.com/8WC8YP3LUw — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) October 27, 2024

記者游郁香／綜合報導

年底就要滿40歲的湖人天王詹姆斯(LeBron James)今(27)日出戰國王，決勝節6投全部命中，單節獨攬16分、6助攻和5籃板，是洛城開季能拉出3連勝的關鍵人物。詹皇第4節一度連得11分，鏡頭拍到他對混血前鋒八村壘在被防守之下仍出手中距離，而不把球傳給他，似乎有些惱火，「喂！把球傳給我！」

▲湖人天王詹姆斯。（圖／路透，下同）

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詹姆斯今日締造32分大三元，末節他更化身「關鍵先生」，6投6中砍下16分、6助攻和5籃板，包辦3顆三分球；根據統計，詹皇是NBA史上首位單節以100%的命中率砍下至少15分、5助攻和5籃板的球員。

詹姆斯決勝節開局一度連拿了11分，替補長人海耶斯(Jaxson Hayes)是除詹皇之外，該節首位得分的湖人球員，他這記暴扣也是來自詹皇的助攻，隨後詹皇又迅速連下5分。

FULL Audio Of LeBron James Getting Heated At Rui Hachimura For Not Passing????:



“Yo, Rui! Swing that motherf*cker to me. I just made 10 in a row… Swing, swing!” pic.twitter.com/giFfLOAVHZ — LegendZ (@legendz_nba) October 27, 2024

比賽還剩8分鐘，八村壘接到主控羅素(D'Angelo Russell)的傳球，在面對防守之下，他仍出手中距離跳投，最後沒能命中。對八村壘的決定，詹姆斯似乎有些惱火，鏡頭拍到他大喊，「喂！把球傳給我！我剛剛連得了10分，你竟然出手這記被防守的二分球？傳過來，傳過來！」

湖人終場以131比127喜迎開季3連勝，詹姆斯表示，自己現在能選擇何時接管比賽，這是種「奢侈」，他不需要每一節都猛砍16分。不過他決勝節的表現，再次讓眾人讚嘆他的歷久不衰，搭檔戴維斯(Anthony Davis)就說，「就在你以為他將放慢腳步時，他繼續向世界展示為什麼他是最偉大的。」

菜鳥教頭瑞迪克(JJ Redick)也直言，「在第4節開始時能看到詹姆斯的那種表現，你還能說什麼呢？我們已經有幸觀看他的偉大表現很長的時間了，而他還能繼續這樣表現，真是太瘋狂了。」

湖人本季幾乎沿用上季的陣容，卻打出了新氣象，對此戴維斯自豪表示，「我喜歡我們球隊目前的狀態。顯然，在攻防兩端我們還有很多可以改進的地方，但我們會把這些勝利收下……我們已經能夠穩住陣腳，並且讓聯盟知道我們是一支不一樣的球隊。」