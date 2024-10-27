運動雲

>

詹皇因八村壘「不傳球」發火？　「我連得10分你被防守還硬出手」

記者游郁香／綜合報導

年底就要滿40歲的湖人天王詹姆斯(LeBron James)今(27)日出戰國王，決勝節6投全部命中，單節獨攬16分、6助攻和5籃板，是洛城開季能拉出3連勝的關鍵人物。詹皇第4節一度連得11分，鏡頭拍到他對混血前鋒八村壘在被防守之下仍出手中距離，而不把球傳給他，似乎有些惱火，「喂！把球傳給我！」

▲▼湖人詹姆斯、戴維斯。（圖／路透）

▲湖人天王詹姆斯。（圖／路透，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

詹姆斯今日締造32分大三元，末節他更化身「關鍵先生」，6投6中砍下16分、6助攻和5籃板，包辦3顆三分球；根據統計，詹皇是NBA史上首位單節以100%的命中率砍下至少15分、5助攻和5籃板的球員。

詹姆斯決勝節開局一度連拿了11分，替補長人海耶斯(Jaxson Hayes)是除詹皇之外，該節首位得分的湖人球員，他這記暴扣也是來自詹皇的助攻，隨後詹皇又迅速連下5分。

比賽還剩8分鐘，八村壘接到主控羅素(D'Angelo Russell)的傳球，在面對防守之下，他仍出手中距離跳投，最後沒能命中。對八村壘的決定，詹姆斯似乎有些惱火，鏡頭拍到他大喊，「喂！把球傳給我！我剛剛連得了10分，你竟然出手這記被防守的二分球？傳過來，傳過來！」

▲▼湖人天王詹姆斯。（圖／路透）

湖人終場以131比127喜迎開季3連勝，詹姆斯表示，自己現在能選擇何時接管比賽，這是種「奢侈」，他不需要每一節都猛砍16分。不過他決勝節的表現，再次讓眾人讚嘆他的歷久不衰，搭檔戴維斯(Anthony Davis)就說，「就在你以為他將放慢腳步時，他繼續向世界展示為什麼他是最偉大的。」

菜鳥教頭瑞迪克(JJ Redick)也直言，「在第4節開始時能看到詹姆斯的那種表現，你還能說什麼呢？我們已經有幸觀看他的偉大表現很長的時間了，而他還能繼續這樣表現，真是太瘋狂了。」

湖人本季幾乎沿用上季的陣容，卻打出了新氣象，對此戴維斯自豪表示，「我喜歡我們球隊目前的狀態。顯然，在攻防兩端我們還有很多可以改進的地方，但我們會把這些勝利收下……我們已經能夠穩住陣腳，並且讓聯盟知道我們是一支不一樣的球隊。」

▲▼湖人天王詹姆斯。（圖／路透）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇戴維斯AD八村壘

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

味全龍保護名單討論中　森榮鴻自請離隊

味全龍保護名單討論中　森榮鴻自請離隊

快訊／山本由伸6.1局失1分好投！道奇3轟4比2剋洋基世界大賽2連勝

快訊／山本由伸6.1局失1分好投！道奇3轟4比2剋洋基世界大賽2連勝

道奇教頭曝大谷翔平「左肩脫臼」將檢查　隊友：全場瞬間靜默

道奇教頭曝大谷翔平「左肩脫臼」將檢查　隊友：全場瞬間靜默

快訊／不妙！大谷翔平盜壘疑似傷到左肩表情痛苦　訓練師陪同退場

快訊／不妙！大谷翔平盜壘疑似傷到左肩表情痛苦　訓練師陪同退場

外媒曝大谷翔平左肩疑似脫臼　日媒：肩膀未冰敷賽後2分鐘即離場

外媒曝大谷翔平左肩疑似脫臼　日媒：肩膀未冰敷賽後2分鐘即離場

中職冠軍賽　驚見建案工人站鷹架「一起炸裂」！眼尖球迷拍到了

中職冠軍賽　驚見建案工人站鷹架「一起炸裂」！眼尖球迷拍到了

大谷翔平錯失MVP由賈吉勝出　塞爾獲國聯最佳投手、東山再起獎雙料

大谷翔平錯失MVP由賈吉勝出　塞爾獲國聯最佳投手、東山再起獎雙料

詹皇之子NBA夢暫時幻滅　布朗尼將下放發展聯盟

詹皇之子NBA夢暫時幻滅　布朗尼將下放發展聯盟

味全龍自由市場鎖定打者　4年大聯盟資歷洋砲來台測試

味全龍自由市場鎖定打者　4年大聯盟資歷洋砲來台測試

大谷翔平續扛首棒道奇G2打線大調動　山本由伸史上日本第3人先發

大谷翔平續扛首棒道奇G2打線大調動　山本由伸史上日本第3人先發

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

熱門新聞

味全龍保護名單討論中　森榮鴻自請離隊

快訊／山本由伸6.1局失1分好投！道奇3轟4比2剋洋基世界大賽2連勝

道奇教頭曝大谷翔平「左肩脫臼」將檢查　隊友：全場瞬間靜默

快訊／不妙！大谷翔平盜壘疑似傷到左肩表情痛苦　訓練師陪同退場

外媒曝大谷翔平左肩疑似脫臼　日媒：肩膀未冰敷賽後2分鐘即離場

中職冠軍賽　驚見建案工人站鷹架「一起炸裂」！眼尖球迷拍到了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1味全保護名單討論中　森榮鴻離隊

2山本由伸6.1局失1分　世界大賽2連勝

3道奇教頭曝大谷翔平脫臼將檢查

4不妙！大谷翔平盜壘疑似傷到左肩

5大谷翔平左肩傷勢未冰敷　賽後2分鐘即離場

最新新聞

1林書豪抵球場「背部不適」不打了

2弗里曼連兩戰開轟 全壘打在設定內

3賈吉生涯季後賽打擊率降至1成99

4金手套3連霸　李凱威：接球範圍變大

5恩比德不該輪休？勇士格林道出殘酷現實

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

中信兄弟G5擊敗統一封王　4勝1敗勇奪隊史第10冠！

弗里曼轟「再見滿貫砲」逆轉勝 大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

荷律拿麥應援「2打者出局」　見丹妃喊完變全壘打驚呆了

邊荷律來台第1年就拋彩帶 突被隊友綑綁...掙脫森77

孫生神模仿薔薔　告白金針菇遭打槍

Luxy Girls坐Joeman.中指通大腿　阿達玻璃心：要加多少錢？

家寧.Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已分開一陣子

Joeman貼李多慧悄悄話惹眾怒XD　邰智源教「衝蝦朋友」她喊：完蛋

反骨揭一番賞詐騙獲獎　孫生：不要再作弊囉！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366