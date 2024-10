球迷狂喊「我們要河村勇輝！」　他登場2分鐘沒得分1失誤

▲河村勇輝。(圖/路透)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

曼菲斯灰熊今天(27日)在主場以124比111戰勝奧蘭多魔術。第4節末段,灰熊主場響起「我們要河村勇輝 !」的鼓噪聲,成功喊出河村勇輝生涯第2場NBA出賽,他上陣2分04秒,有2次三分球出手,可惜沒能命中,出現1次失誤。

第4節剩下最後3分鐘,雙方分差超過20分,灰熊聯邦快遞廣場響起「我們要河村勇輝!」在比賽剩餘2分04秒時,河村終於登場,完成了他在灰熊的主場首秀,他毫不畏懼出手兩記三分,可惜皆未能命中,但球迷依舊給予他積極的態度好評。

Good morning, Japan.



The crowd in Memphis is going WILD for Yuki Kawamura's first appearance at FedExForum. pic.twitter.com/nVrNZxdLtq