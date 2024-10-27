球迷狂喊「我們要河村勇輝！」　他登場2分鐘沒得分1失誤

▲河村勇輝。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

曼菲斯灰熊今天（27日）在主場以124比111戰勝奧蘭多魔術。第4節末段，灰熊主場響起「我們要河村勇輝 !」的鼓噪聲，成功喊出河村勇輝生涯第2場NBA出賽，他上陣2分04秒，有2次三分球出手，可惜沒能命中，出現1次失誤。

第4節剩下最後3分鐘，雙方分差超過20分，灰熊聯邦快遞廣場響起「我們要河村勇輝！」在比賽剩餘2分04秒時，河村終於登場，完成了他在灰熊的主場首秀，他毫不畏懼出手兩記三分，可惜皆未能命中，但球迷依舊給予他積極的態度好評。

Good morning, Japan.



The crowd in Memphis is going WILD for Yuki Kawamura's first appearance at FedExForum. pic.twitter.com/nVrNZxdLtq — Drew Hill (@DrewHill_DM) October 27, 2024



當河村勇輝持球時，場館內會響起歡呼聲；而當他投籃失手時，則會傳來一陣遺憾的嘆息，整個場館球迷都隨著他的表現起伏。

河村勇輝在昨天（26日）對陣休士頓火箭的比賽中完成NBA首秀，上場3分34秒送出1助攻，成為日本第4位登上NBA的球員。

河村表示，「挑戰還在繼續，我不會因為一時的成就而喜形於色，要朝著下一個目標努力。我想成為能夠為勝利做出貢獻的球員。」