戴維斯擔任「進攻中樞」收成效　湖人14年來首度開季2連勝

▲戴維斯。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯湖人26日在主場對決鳳凰城太陽，湖人第2節曾落後22分，但最終123比116逆轉太陽，新賽季2連勝開局。湖人新科總教練瑞迪克（JJ Redick）讓戴維斯（Anthony Davis）在進攻端擔任更重要的角色，戴維斯針對此改變表示，瑞迪克的戰術對他跟球隊的進攻都有幫助，「這讓進攻有很大空間，讓大家都能投進關鍵球，出手選擇也很正確。」

本賽季戴維斯成為湖人進攻主軸，昨（26日）面對太陽一役，戴維斯全場攻下35分，幫助湖人以123比116戰勝鳳凰城太陽，成為繼「Logo爺」衛斯特（Jerry West）和貝勒（Elgin Baylor）之後，首位在賽季前兩場比賽，都能至少攻下35分的湖人球員。

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上賽季，戴維斯只有一次連續兩場比賽得分達到35分。在開幕戰，湖人以110比103戰勝明尼蘇達灰狼，戴維斯拿下36分、16籃板。

Anthony Davis followed up 36 on opening night with 35 tonight



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對太陽一役，湖人曾在第二節前段落後22分，當時太陽在比賽前30次出手命中21球。不過湖人很快調整了防守，半場比分就已縮小至61比52，並在下半場逆轉。湖人上次2勝0敗開局，已經要追溯到14年前。

針對22分大逆轉，瑞迪克表示，湖人能夠反彈的原因是戴維斯在落後時很有耐心，「戴維斯有一種沉著感，如果比賽開始變得混亂，他會把球要回到他手中。」

戴維斯則透露，「瑞迪克在休息室告訴我們冷靜下來，讓我們知道在失誤和快攻方面做錯了什麼。他沒有慌張，這樣也不會讓我們覺得緊張。我們相信他，以及他在場上制定的戰術。」

湖人超級巨星詹姆斯（LeBron James）也對球隊讓戴維斯成為進攻中樞給予好評，「戴維斯成為我們的核心是非常重要的。進攻上，我們會在整場比賽中多次找到他，我們在兩場比賽中做到了這一點。」