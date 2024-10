戴維斯擔任「進攻中樞」收成效　湖人14年來首度開季2連勝

▲戴維斯。(圖/路透)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯湖人26日在主場對決鳳凰城太陽,湖人第2節曾落後22分,但最終123比116逆轉太陽,新賽季2連勝開局。湖人新科總教練瑞迪克(JJ Redick)讓戴維斯(Anthony Davis)在進攻端擔任更重要的角色,戴維斯針對此改變表示,瑞迪克的戰術對他跟球隊的進攻都有幫助,「這讓進攻有很大空間,讓大家都能投進關鍵球,出手選擇也很正確。」

本賽季戴維斯成為湖人進攻主軸,昨(26日)面對太陽一役,戴維斯全場攻下35分,幫助湖人以123比116戰勝鳳凰城太陽,成為繼「Logo爺」衛斯特(Jerry West)和貝勒(Elgin Baylor)之後,首位在賽季前兩場比賽,都能至少攻下35分的湖人球員。

上賽季,戴維斯只有一次連續兩場比賽得分達到35分。在開幕戰,湖人以110比103戰勝明尼蘇達灰狼,戴維斯拿下36分、16籃板。

Anthony Davis followed up 36 on opening night with 35 tonight



STRONG start for AD and the 2-0 @Lakers! pic.twitter.com/VMyTqYQo6y