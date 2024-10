哈登締40年首見數據、鮑威爾末節22分　「單核」快艇賞金塊2連敗

Harden from RANGE. ????



He's got 7 PTS & 7 AST at the start of the 2Q on NBA TV and NBA League Pass ???? pic.twitter.com/QnL7nCBUF4 — NBA (@NBA) October 26, 2024

記者游郁香/綜合報導

快艇4巨頭今夏「縮水」為雙星,頭牌雷納德(Kawhi Leonard)又因膝傷無限期缺陣,只能由前年度MVP哈登(James Harden)單核領軍,他今(27)日作客金塊,出手11次就締造隊史「40年來首見」的數據,攻下23分、16助攻和6籃板,加上鮑威爾(Norman Powell)末節狂飆22分,聯手率隊以109比104取得開季首勝。

▲快艇哈登。(圖/路透)

35歲的哈登開季再次扮演頭號得分手重任,首戰他出手了28次,這一戰對金塊,他顯得更加謹慎,整場11投5中貢獻23分、16助攻和6籃板,外帶火鍋、抄截各1;美中不足的是出現多達7次失誤。根據《Stat Mamba》統計,哈登是快艇隊史40年來首位單場繳出23分、16助攻和6籃板的球員。

▲快艇哈登(右)。(圖/路透)

哈登在決勝時刻也有關鍵演出,最後30.1秒,他命中2罰幫助快艇取得105比103領先,此戰轟下41分的3屆年度MVP約基奇(Nikola Jokic)隨後2罰1中,哈登再次挺身而出,在終場前14.1秒再罰進2球,約基奇則錯失三分, 鮑威爾最後4.1秒的兩罰替快艇鎖定勝局,以109比104賞給金塊2連敗。

Norman Powell responds with his SEVENTH 3...



He's up to 35 PTS and we're tied at 103! ???? pic.twitter.com/RduvBNsMPY — NBA (@NBA) October 26, 2024

快艇喜迎開季首勝,鮑威爾21投14中砍下全隊最高的37分,其中22分集中在末節,單場還包辦7顆三分球,這是自1996-97賽季以來,第15度有球員在第4節以超過88%的命中率得到至少22分。

▲快艇鮑威爾。(圖/路透)

鮑威爾賽後自信表示,「這就是我每晚對自己的期望,也是我如此努力訓練的原因,我一直為此做好準備。」

▲金塊約基奇。(圖/路透)

金塊一哥約基奇也繳出驚人表現,26投14中猛轟41分、9籃板、4助攻、2抄截和1火鍋,無奈仍無法幫助丹佛開胡。