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黑豹旗／有問題找陳睦衡　邱立璿2局飆5Ｋ平鎮晉8強：目標150以上

▲平鎮高中邱立璿 。（圖／中華棒協提供）

▲平鎮高中邱立璿 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

中信盃黑豹旗青棒賽今（26日）進入16強賽程，衛冕軍平鎮高中今靠著先發投手邱立璿2局狂飆5K好投，加上打線發揮，5局以10比0扣倒屏東大同高中，順利晉級8強，總教練吳柏宏認為，現在平鎮整隊都朝著好的方向發展，越打越好。邱立璿坦言，其實自己今天賽前牛棚時狀況很差，直到比賽才進入狀況。

黑豹旗從6日開打，不過由於混合組有203隊參賽，比賽之間相隔比較多天，因此前半段賽程平鎮努力調整，吳柏宏說：「現在整支球隊攻擊、守備、投手都步入比賽節奏，越來越好，比較重要的就是8強之後的比賽，還有幾天的時間，我們要繼續往比賽方向調整。」

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高三的邱立璿今天先發2局，沒讓任何打者上壘，還飆出5次三振，最快球速147公里；范博超中繼2局，被敲2安打，有1次三振，無失分；張耀允後援1局，送出2次三振。

談到邱立璿狀況，吳柏宏說：「他本來就是球隊主力投手之一，之前比賽比較少出來，所以利用這場比賽讓他調整，今天球速、變化球都控制還不錯，他的狀況會有利球隊在後半段賽程的比賽調配。」

邱立璿認為自己今天表現還可以，不過他透露，在比賽開始前牛棚練投時狀況沒有很好，不過不知道為什麼上了場後就截然不同，「上去之後才有感覺，可能是比賽氣氛的關係。」

最後一年的高中生涯，邱立璿希望自己身體素質能更強，他直言：「現在的我太瘦了。」今天登板時，邱立璿並沒有特別注意計分板上的球速，不過在隊友提醒下，他才知道自己飆到147公里，追平他在U18亞青時的速度，不過他說：「我應該還可以更快，希望這一年內能測到150公里以上。」

去年沒能入選U18世界盃，不過今年的邱立璿成為U18亞青中華隊一員，是他生涯首度穿上中華隊戰袍，他說：「去那邊之後學到很多。」

邱立璿表示，在國家隊自己了解如何熱身、了解自己身體狀況，投球動作方面也會去詢問即將旅日的陳睦衡，「我有問題都會問他，他都會跟我講，而且他也會鼓勵我『先不要想結果，先去做』。」

關鍵字： 黑豹旗中信盃黑豹旗

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