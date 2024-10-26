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MVP三連星誰被敬遠都不怕　弗里曼：這就是我們打線最強之處

▲▼弗里曼（Freddie Freeman）。（圖／路透）

▲▼弗里曼（Freddie Freeman）。（圖／路透）

▲▼弗里曼（Freddie Freeman）。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

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大聯盟世界大賽首戰道奇以6比3逆轉洋基在延長賽第10局由弗里曼（Freddie Freeman）轟出再見滿貫砲成為致勝英雄，他在前一棒獲得「敬遠（故意保送）後締造歷史性的一刻，這是世界大賽史上首支再見滿貫全壘打。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後激動表示，「這可能是我見過最精彩的時刻之一。（延長10局下）開局時，我還在想著該怎麼讓翔平上來打擊。結果他們選擇對貝茲（Mookie Betts）故意四壞保送，輪到弗里曼打擊。當下我就有好預感。整場比賽都很精彩，但能以這種方式結束，沒有比這更令人興奮的了。」

關鍵10局下，道奇以2比3落後1分時，一出局、一、二壘有人輪到大谷翔平打擊。雖然他擊出左外野界外飛球出局，但跑者順利進壘。兩出局、二、三壘有跑者時，貝茲遭到故意四壞保送，球場瞬間沸騰。弗里曼首球就掌握住，將球轟進右外野看台中段，這支滿壘砲讓洛杉磯陷入瘋狂。

談到對方敬遠貝茲的戰術，弗里曼說，「我們整年都在面對這種情況。有時他們選擇保送翔平去對決貝茲，有時則是保送貝茲來面對我。這就是我們打線最厲害的地方。」

▲▼弗里曼（Freddie Freeman）。（圖／路透）

▲弗里曼（Freddie Freeman）。（圖／路透）

關鍵字： 弗里曼世界大賽再見滿貫道奇洋基

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