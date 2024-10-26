大谷翔平ＷS首戰賽後22分鐘超速返家：盼延續氣勢拿下G2

▲大谷翔平。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇26日（台灣時間）在主場迎戰洋基的世界大賽首戰，道奇第一棒指定打擊大谷翔平前三打席皆出局，但在第四打席擊出世界大賽生涯首支安打，而且是一支直擊右外野牆的二壘打，為隨後貝茲（Mookie Betts）的追平犧牲飛球鋪路。道奇最終靠著弗里曼（Freddie Freeman）在延長賽第10局的逆轉再見滿貫砲，以6比3拿下首勝，這也是世界大賽史上首支再見滿貫砲。

賽後接受NHK採訪時，大谷開心表示，「首戰就能用最棒的方式獲勝。」談到8局的二壘安打時他說，「我覺得那是不錯的打席。一出局時（因對手守備失誤）能推進到三壘，這是很關鍵的。」

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對於球迷的熱情，他表示，「雙方先發都有很棒的開局，我們最後能用這種方式贏球。包括投手群在內，都是很精彩的勝利。最後一局從拉克斯（Gavin Lux）的保送開始串聯攻勢取得勝利。希望明天也能以好的方式贏球。」

展望由山本由伸先發的第二戰，他說，「希望能延續這股氣勢，明天繼續努力。」根據日媒描述，比賽結束時間是當地下午8點38分，大谷沒有沉浸在激戰餘韻中，22分鐘後的9點就離開球場，準備第二戰。