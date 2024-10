單場99罰球耗近3小時　暴龍主場力退76人奪勝

▲巴恩斯(Scottie Barnes)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

多倫多暴龍今天(26日)在主場交手費城76人,76人陣中2大主力喬治(Paul George)與恩比德(Joel Embiid)持續因傷高掛免戰牌,主場暴龍則是靠著當家球星巴恩斯(Scottie Barnes)挹注27分的領軍之下,以115比107率隊奪勝;此外值得一提的是,兩隊本場比賽合計製造99記罰球為NBA史上第二高,創下紀錄。

YESSIRRRRRRR Presented by @McDonaldsCanada pic.twitter.com/Kfge5EAax1

儘管喬治與恩比德缺陣,76人首節還是靠著(Tyrese Maxey)連投帶罰貢獻13分的好表現下,以31比30領先,次節還剩6分13秒時,暴龍莫波(Jonathan Mogbo)與波圖爾(Jakob Poeltl)聯手打出一波14比2的高潮,暴龍50比40反超比分,76人這邊暫停過後有所回應,馬克西連進兩球、卓拉蒙德(Andre Drummond)爆扣得手,半場結束前76人將比分追至56比62。

MOVE OUT THE WAY pic.twitter.com/JyzQnBw4I9