單場99罰球耗近3小時　暴龍主場力退76人奪勝

▲巴恩斯（Scottie Barnes）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

多倫多暴龍今天（26日）在主場交手費城76人，76人陣中2大主力喬治（Paul George）與恩比德（Joel Embiid）持續因傷高掛免戰牌，主場暴龍則是靠著當家球星巴恩斯（Scottie Barnes）挹注27分的領軍之下，以115比107率隊奪勝；此外值得一提的是，兩隊本場比賽合計製造99記罰球為NBA史上第二高，創下紀錄。

儘管喬治與恩比德缺陣，76人首節還是靠著（Tyrese Maxey）連投帶罰貢獻13分的好表現下，以31比30領先，次節還剩6分13秒時，暴龍莫波（Jonathan Mogbo）與波圖爾（Jakob Poeltl）聯手打出一波14比2的高潮，暴龍50比40反超比分，76人這邊暫停過後有所回應，馬克西連進兩球、卓拉蒙德（Andre Drummond）爆扣得手，半場結束前76人將比分追至56比62。

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第三節雙方平分秋色後，決勝節暴龍巴特爾（Jamison Battle）開局連砍9分幫助球隊一度將領先優勢擴大至19分差，76人持續埋頭苦追，羅瑞（Kyle Lowry）和烏布瑞（Kelly Oubre Jr）合計6罰全進、馬克西頻頻攻籃搶分，76人在比賽後段將落後分數追至個位數，無奈主場暴龍還是穩住陣腳，希德（Jamal Shead）、巴恩斯關鍵罰球皆未失手，終場暴龍就以八分差收下比賽，贏得主場勝。

「如你今晚所見，我們有很多原本不在輪換計劃中的球員，」暴龍主帥拉賈科維奇（Darko Rajakovic）賽後說道，「但他們最終還是進入了輪換，並幫助了球隊，所以這是一支團結的球隊，我告訴他們，今晚我們在團隊合作上超越了對手，這是我感到驕傲的一點，儘管我們犯了很多錯誤，26 次失誤，加上許多犯規等等，但我們依然能在高水準上競爭並完成任務。」

值得一提的是，76人與暴龍一戰全場共出現99次罰球（76人53次，暴龍46次），為NBA史上單場罰球數第二高的紀錄，也讓比賽共耗時2小時47分鐘之久；76人隊有3位球員五犯（卓拉蒙德、馬克西、羅瑞），暴龍方面則有3位球員六犯犯滿離場，分別是迪克（Gradey Dick）、米歇爾（Davion Mtchell）與巴特爾。