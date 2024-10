鏖戰3盤上演驚天逆轉　穆塞蒂爆冷淘汰茲韋列夫闖維也納賽4強

▲穆塞蒂(Lorenzo Musetti)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

維也納公開賽8強今天(26日)凌晨爆出賽會最大冷門,義大利22歲年輕小將穆塞蒂(Lorenzo Musetti)在血戰2小時36分鐘後成功以2比6、7比6(5)、6比4逆轉擊敗世界排名第3的德國名將茲韋列夫(Alexander Zverev);穆塞蒂成功闖進生涯第17次巡迴賽4強,屆時對手將是英國好手德雷珀(Jack Draper)。

開局穆塞蒂手感慢熱,首個發球局就遭茲韋列夫破發,盤中茲韋列夫延續手感雙破得手後,以6比2拿下;次盤穆塞蒂無論是反手攻勢亦或是底線對抽狀態都明顯回穩,連破帶保取得4比1領先,儘管茲韋列夫試圖扭轉將戰局扳至搶7並以3比0領先,但穆塞蒂後續仍穩住心態,後來居上的以7比5拿下搶7,雙方迎來決勝第三盤。

第二盤搶七從0比3劣勢下完成逆轉的穆塞蒂,在決勝盤信心大增並取得主導地位,開局光速完成雙破發以局數3比0遙遙領先,最終穆塞蒂以6比4再下一城,成功上演3盤逆轉勝。

A Stunner in Vienna



Lorenzo Musetti picks up a huge win over Zverev as he storms into the semifinals!#ErsteBankOpen pic.twitter.com/31DtK4Wyrf