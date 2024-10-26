鏖戰3盤上演驚天逆轉　穆塞蒂爆冷淘汰茲韋列夫闖維也納賽4強

▲穆塞蒂（Lorenzo Musetti）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

維也納公開賽8強今天（26日）凌晨爆出賽會最大冷門，義大利22歲年輕小將穆塞蒂（Lorenzo Musetti）在血戰2小時36分鐘後成功以2比6、7比6（5）、6比4逆轉擊敗世界排名第3的德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）；穆塞蒂成功闖進生涯第17次巡迴賽4強，屆時對手將是英國好手德雷珀（Jack Draper）。

開局穆塞蒂手感慢熱，首個發球局就遭茲韋列夫破發，盤中茲韋列夫延續手感雙破得手後，以6比2拿下；次盤穆塞蒂無論是反手攻勢亦或是底線對抽狀態都明顯回穩，連破帶保取得4比1領先，儘管茲韋列夫試圖扭轉將戰局扳至搶7並以3比0領先，但穆塞蒂後續仍穩住心態，後來居上的以7比5拿下搶7，雙方迎來決勝第三盤。

第二盤搶七從0比3劣勢下完成逆轉的穆塞蒂，在決勝盤信心大增並取得主導地位，開局光速完成雙破發以局數3比0遙遙領先，最終穆塞蒂以6比4再下一城，成功上演3盤逆轉勝。

A Stunner in Vienna



Lorenzo Musetti picks up a huge win over Zverev as he storms into the semifinals!#ErsteBankOpen pic.twitter.com/31DtK4Wyrf — Tennis TV (@TennisTV) October 25, 2024

「比賽並沒有按照我們的計劃開始，我一開始很難找到正手的平衡點以及反手的變化性，」賽後穆塞蒂回憶慢熱開局時說道，「但我一直堅持著，即便他在第二盤中反撲，我在5比5時挽救了許多破發點，這場比賽對我意義重大。」

「這是一場我職業生涯中相當重要的勝利，因為沙夏（茲韋列夫）很喜歡在這片場地、這樣的環境下比賽，但在首盤比賽後，我覺得自己狀態不錯，今天我也證明了這一點，」穆塞蒂最後補充。