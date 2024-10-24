黑豹旗／雷鬼頭超Man飆9K　廖梓硯卻說自己投得爛

▲廖梓硯 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

中信盃黑豹旗32強賽事，留著一頭雷鬼頭的復旦高中高一投手廖梓硯，展現過人實力，對南湖高中先發5局狂飆9次三振，僅失2分，率隊首闖16強。不過他在賽後謙虛表示，「其實我投得滿爛的，太多保送了！」

廖梓硯首局面對南湖高中強大應援，小遇亂流，連飆2K後，又連續投出2次保送，且出現一次暴投，王新博適時安打，掃回2分助南湖先馳得點。

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不過復旦隨後抓住南湖守備破綻開啟攻勢，2到4局都有分數進帳，最終以10比2勝出。

獲得打線相挺的廖梓硯也漸入佳境，投到5局未再丟分，整場也只被敲出2支安打，飆出9次三振。

廖梓硯賽後認為，自己還是有不足之處，包括4次保送偏多，但他沒有因此亂了陣腳，回穩後以三振解危。

「還是要想辦法丟出好球，也避免手臂太過勞累。」廖梓硯同時感謝學長彭柏蹲捕引導，「學長在本壘板指揮，讓我安心許多。」面對南湖高中強大的應援團，他是越投越帶勁，「不會緊張，反而很興奮。」

回想接觸棒球契機，廖梓硯透露，一切始於國小時一張社區棒球隊的招生傳單。「就這樣被吸引進去，沒想到從此愛上棒球。」這位全能型選手，除了投手角色，也能擔任捕手和游擊手，「我喜歡挑戰自己，嘗試不同位置。」

復旦高中隊史首次闖進32強，如今將前進16強與科班球隊交手。廖梓硯表示，其實當初抽完籤之後，就有預期能走到這一步，接下來要對戰科班，相當期待，「真的很興奮，因為是第一次。」