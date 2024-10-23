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黑豹旗／育達滿意32強！陳宇宏完美封鎖三民2局　想學習林昱珉霸氣

▲桃園育達高中陳宇宏 。（圖／中華棒協提供）

▲桃園育達高中陳宇宏 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

桃園育達高中今天（23日）黑豹旗青棒賽面對高雄三民，首局就被打9分，不過後來幾局鎖住比分，雙方打完5局，育達才以0比11落敗，止步黑豹旗32強，平隊史最佳紀錄。育達能鎖住比分，關鍵在於第二任投手陳宇宏的好表現，他後援4.1局，只有2分自責分，站在投手丘上，他最想像林昱珉一樣霸氣。

育達首名投手丘彥鈞投0.2局，被敲3安打，有3次四壞球、1次觸身球，送出1次三振，丟7分都是自責分，育達緊急換上陳宇宏，又被敲3支安打，加上2次觸身球、1次保送，讓三民單局攻下9分，這局才終於結束。不過2局之後的陳宇宏發揮壓制力，2、3兩局都沒有被得分，4、5局因隊友失誤才各丟1分。

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能晉級32強，教練羅世杰表示還算滿意，「還ok，算是有達到預期目標，32強很滿意了。」

今天跟三民一役，首局被大量得分的原因，羅世杰說：「第一局因為氣候關係，比較不適應在風雨大的時候比賽，一開始有一波亂流，後面天氣好一點才比較正常，經驗、出賽頻率、技術跟對方都有差。」

換上陳宇宏之後，羅世杰也不斷提醒他，要他按照平時練球模式去投，「放輕鬆一點，不要去想一定要封鎖對方，按照既有球路，不要投紅中讓對方敲出長打就好。」

陳宇宏來自新明國中，過去曾打過幾個月的校隊，後來因為太累選擇離開球隊，改到中大紅襪社區棒球隊打球，最喜歡的球員是投球霸氣的林昱珉，及洛杉磯道奇「二刀流」大谷翔平。

談到自己今天表現，他說：「還不錯，滿意這個成績。」不過第一局育達投手投不進好球帶、失誤多，讓他覺得還需要改進。不過2局之後完全封鎖三民的木棒組打線，他說：「今天變化球、直球位置有出來，主要是想辦法讓對方打不好。」

關鍵字： 黑豹旗中信盃黑豹旗

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