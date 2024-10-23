NBA首對同場打球父子誕生！　詹皇、布朗尼開幕戰上半場創歷史

History.



First father-son duo in NBA game.



LeBron James and Bronny James Jr. #LakeShow pic.twitter.com/rU7FsZrWy1 — Duane Rankin (@DuaneRankin) October 23, 2024

記者游郁香／綜合報導

湖人今(23)日在主場迎來開幕戰，面對上季打進西區冠軍賽的灰狼，外界高度關注詹姆斯(LeBron James)與大兒子布朗尼(Bronny James)何時會一起上陣，MLB父子檔大、小葛瑞菲(Ken Griffey Sr.、Ken Griffey Jr.)也來到場邊觀戰。上半場還剩4分鐘，詹皇父子一起上場，正式成為NBA史上首對同場征戰的父子檔。

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20歲的「大皇子」布朗尼今年以第55順位加盟湖人，還得到一紙4年790萬美元的合約，儘管他熱身賽表現不盡理想，6戰場均上場16.2分鐘，僅繳出4.2分、投籃命中率29.7%、三分12投1中的表現，不過《ESPN》名記者查拉尼亞(Shams Charania)在開幕戰前披露，湖人仍計劃讓詹皇父子在例行賽開幕戰「合體」。

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▲湖人父子檔詹姆斯、布朗尼。（圖／路透，下同）

「如果比賽一開始是競爭激烈且流暢的，這很可能會在比賽早期發生，湖人希望能在比賽節奏流暢且競爭的環境中讓這件事發生。」查拉尼亞如此說道。

談到完成父子同場打球的終極夢想，詹姆斯賽前強調，「無論是今晚還是以後，無論何時發生，這會發生。但這是一種享受，只是在熱身賽、訓練中，每一天……讓他了解這種職業生活的全部內容，以及每天作為一個職業球員該如何準備。」

LeBron James, Ken Griffey Sr., Bronny James and Ken Griffey Jr.



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值得一提的是，曾在1990和1991賽季當過西雅圖水手隊友的MLB父子檔大、小葛瑞菲，今日也來到湖人主場觀戰，兩對父子賽前開心互動並留下合照。

詹姆斯表示，自己一直是小葛瑞菲的忠實粉絲，兩人還成了朋友，「了解體育的歷史，能看到他們父子一起做到的那些事，真的很了不起……所以今天能在這裡，知道葛瑞菲父子今晚會來看我和布朗尼同場打球，這真的是體育史上很酷的一刻。」

最終湖人主帥瑞迪克(JJ Redick)在上半場還剩4分鐘，球隊取得51比35、16分領先時，同時換上詹姆斯與布朗尼，NBA史上首對同場打球父子檔正式誕生。布朗尼上場後隨即抓下進攻籃板，但被灰狼巨塔戈貝爾(Rudy Gobert)搧了一鍋，隨後的三分出手也不進，在上半場最後1分19秒回到板凳席。