詹皇、布朗尼開幕戰同場創造歷史？　MLB葛瑞菲父子將到場見證

▲湖人父子檔詹姆斯、布朗尼。(圖/路透)

記者游郁香/綜合報導

NBA新賽季今(23)日開打,湖人將作客上季打進西區冠軍賽的強敵灰狼,這一戰受到高度關注,因為迎來生涯第22季的天王詹姆斯(LeBron James)有望與大兒子布朗尼(Bronny James)同場征戰,寫下NBA歷史新頁;值得一提的是,MLB父子檔大、小葛瑞菲(Ken Griffey Sr.、Ken Griffey Jr.),也將到場見證。

20歲的布朗尼今年以首輪第55順位加盟湖人,還得到一紙4年790萬美元的合約,價碼比2屆MVP冠軍長人約基奇(Nikola Jokic)當年的菜鳥約還高,金塊3屆MVP、去年FMVP得主約基奇當年的菜鳥合約只有4年550萬美元。

▲湖人布朗尼。(圖/路透)

布朗尼因為身份特殊,一舉一動都備受矚目,他的夏季聯賽隊友曼加斯(Kyle Mangas)先前受訪時曾說,光是他們下車抵達酒店,就有大概250人等著布朗尼下車,只為了拍攝他走進酒店,「他承受了很多壓力和關注,這有時很難擺脫。我認為他處理得相當好,從我所看到的情況來說。」

布朗尼打了6場熱身賽,場均上場16.2分鐘,能得4.2分,整體命中率僅29.7%,三分球則是12投1中。只在南加大1季的他,本季應該多數時間會待在G聯盟磨練,不過美國媒體推估,湖人可能會在開幕戰就讓他與老爸詹姆斯一起上場,締造NBA史上首對「同場打球」父子檔的歷史紀錄。

詹姆斯過去曾表示,自己很想仿效MLB父子檔大、小葛瑞菲同場征戰的歷史壯舉,大、小葛瑞菲在1990和1991賽季曾是西雅圖水手的隊友,兩人今日預計造訪湖人主場,見證NBA歷史性的一刻。

Ken Griffey Jr. and Sr. — the first father/son duo to team up in the MLB — plan to attend the Lakers’ home opener on Tuesday to potentially see LeBron and Bronny James make history as the first father and son to play in the NBA together. pic.twitter.com/agvgShs5hp