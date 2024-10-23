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詹皇、布朗尼開幕戰同場創造歷史？　MLB葛瑞菲父子將到場見證

▲▼湖人詹姆斯、布朗尼。（圖／路透）

▲湖人父子檔詹姆斯、布朗尼。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

NBA新賽季今(23)日開打，湖人將作客上季打進西區冠軍賽的強敵灰狼，這一戰受到高度關注，因為迎來生涯第22季的天王詹姆斯(LeBron James)有望與大兒子布朗尼(Bronny James)同場征戰，寫下NBA歷史新頁；值得一提的是，MLB父子檔大、小葛瑞菲(Ken Griffey Sr.、Ken Griffey Jr.)，也將到場見證。

20歲的布朗尼今年以首輪第55順位加盟湖人，還得到一紙4年790萬美元的合約，價碼比2屆MVP冠軍長人約基奇(Nikola Jokic)當年的菜鳥約還高，金塊3屆MVP、去年FMVP得主約基奇當年的菜鳥合約只有4年550萬美元。

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▲▼湖人詹姆斯、布朗尼、戴維斯。（圖／路透）

▲湖人布朗尼。（圖／路透）

布朗尼因為身份特殊，一舉一動都備受矚目，他的夏季聯賽隊友曼加斯(Kyle Mangas)先前受訪時曾說，光是他們下車抵達酒店，就有大概250人等著布朗尼下車，只為了拍攝他走進酒店，「他承受了很多壓力和關注，這有時很難擺脫。我認為他處理得相當好，從我所看到的情況來說。」

布朗尼打了6場熱身賽，場均上場16.2分鐘，能得4.2分，整體命中率僅29.7%，三分球則是12投1中。只在南加大1季的他，本季應該多數時間會待在G聯盟磨練，不過美國媒體推估，湖人可能會在開幕戰就讓他與老爸詹姆斯一起上場，締造NBA史上首對「同場打球」父子檔的歷史紀錄。

詹姆斯過去曾表示，自己很想仿效MLB父子檔大、小葛瑞菲同場征戰的歷史壯舉，大、小葛瑞菲在1990和1991賽季曾是西雅圖水手的隊友，兩人今日預計造訪湖人主場，見證NBA歷史性的一刻。

被告知葛瑞菲父子將前來觀看開幕戰時，布朗尼直呼，「是的，這很令人興奮。兩個家庭能夠做到這一點，所以這將是一個瘋狂的經歷，特別是考慮到他們所取得的成就。」

▲▼湖人詹姆斯、布朗尼。（圖／路透）

▲湖人父子檔詹姆斯、布朗尼。（圖／路透）

這兩對父子可能會在賽後會面，慶祝這特別的時刻。不過這兩對父子之間的情況有所不同，葛瑞菲父子打球的年代，沒有受到如此多的媒體關注，且布朗尼是從投入選秀前就受到高度期待，外界也早預言湖人會在選秀會相中他。

2003年的「天選之子」詹姆斯上季繳出場均25.7分、7.3籃板和8.3助攻，整季打了71場例行賽，創下2018年夏天加盟湖人以來的新高；季後賽首輪5戰，他場均能貢獻27.8分、8.8助攻和6.8籃板，外帶1火鍋、2.4抄截，高齡39歲的他維持驚人的健康與競技狀態。

▲▼湖人詹姆斯與兒子布朗尼。（圖／路透）

▲湖人父子檔詹姆斯、布朗尼。（圖／路透）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇布朗尼MLB葛瑞菲

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