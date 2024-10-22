黑豹旗／高一神代打！大同逆轉勝　蘇建榮：帶隊以來最精彩比賽

▲黑豹旗，屏東大同高中。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃黑豹旗22日進行64強賽，屏東大同高中全場遭新社高中先發投手張峻彰壓制，直到他7局上投滿用球數強制退場後，才靠著「神代打」陳佑威敲出追平分安打，賴昱軒補上致勝安打，以3比2險勝。

大同打線受制於新社高中先發投手張峻彰，前6局僅敲2安打。大同先發指定打擊王佑騏表示，「他的直球很有尾勁，是很好的投手。」

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大同7局上1出局後，蔡光耀連兩打席狙擊敲安打，許喆紳也補上安打攻佔得點圈，張辰睿被故意保送。張峻彰結束6.1局105球先發任務退場，接替投球的莊和安先飆三振。1出局滿壘輪到大同第9棒時，大同總教練蘇建榮派出高一小將陳佑威代打，不負眾望掃出2分打點安打扳平比數，賴昱軒延續氣勢敲出勝利打點安打。

「我們從來沒有逆轉過，應該是我帶隊以來最精彩的比賽，」總教練蘇建榮欣慰地表示，「張峻彰投球有速度、有準度不好攻擊，以為快沒機會了，但有交代球員，有球數限制，透過纏鬥讓他退場就有機會，剛好掌握到投滿105球的契機。」

談到「神代打」調度，蘇建榮表示，「其實這一棒次三壘位置是一個『洞』，我也很了解球員，攻擊力不佳。陳佑威高一剛進來，打擊中規中矩，至少打得到球，就換個運氣，剛好他很爭氣，很謝謝他關鍵一擊，才一年級的抗壓性這麼好。」

陳佑威安打後，賴昱軒也敲出同樣位置穿越三游的安打，蘇建榮也點出關鍵，「剛好新社的三壘手守得比較靠線邊，給了我們機會。」陳佑威則說，「前幾場沒有表現好，這場先發做好準備，設定好球路攻擊，很開心第一次在高中打追平分安打。」