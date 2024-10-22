運動雲

>

黑豹旗／高一神代打！大同逆轉勝　蘇建榮：帶隊以來最精彩比賽

▲▼黑豹旗，屏東大同高中王佑騏。（圖／記者楊舒帆攝）

▲黑豹旗，屏東大同高中。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃黑豹旗22日進行64強賽，屏東大同高中全場遭新社高中先發投手張峻彰壓制，直到他7局上投滿用球數強制退場後，才靠著「神代打」陳佑威敲出追平分安打，賴昱軒補上致勝安打，以3比2險勝。

大同打線受制於新社高中先發投手張峻彰，前6局僅敲2安打。大同先發指定打擊王佑騏表示，「他的直球很有尾勁，是很好的投手。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

大同7局上1出局後，蔡光耀連兩打席狙擊敲安打，許喆紳也補上安打攻佔得點圈，張辰睿被故意保送。張峻彰結束6.1局105球先發任務退場，接替投球的莊和安先飆三振。1出局滿壘輪到大同第9棒時，大同總教練蘇建榮派出高一小將陳佑威代打，不負眾望掃出2分打點安打扳平比數，賴昱軒延續氣勢敲出勝利打點安打。

「我們從來沒有逆轉過，應該是我帶隊以來最精彩的比賽，」總教練蘇建榮欣慰地表示，「張峻彰投球有速度、有準度不好攻擊，以為快沒機會了，但有交代球員，有球數限制，透過纏鬥讓他退場就有機會，剛好掌握到投滿105球的契機。」

談到「神代打」調度，蘇建榮表示，「其實這一棒次三壘位置是一個『洞』，我也很了解球員，攻擊力不佳。陳佑威高一剛進來，打擊中規中矩，至少打得到球，就換個運氣，剛好他很爭氣，很謝謝他關鍵一擊，才一年級的抗壓性這麼好。」

陳佑威安打後，賴昱軒也敲出同樣位置穿越三游的安打，蘇建榮也點出關鍵，「剛好新社的三壘手守得比較靠線邊，給了我們機會。」陳佑威則說，「前幾場沒有表現好，這場先發做好準備，設定好球路攻擊，很開心第一次在高中打追平分安打。」

關鍵字： 中信盃黑豹旗屏東大同高中新社高中棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

統一獅G3先發出爐！陳鏞基扛4棒、林安可仍未先發

統一獅G3先發出爐！陳鏞基扛4棒、林安可仍未先發

河村勇輝「合約升級」破200萬人查看　灰熊一哥：他總是搶盡風頭

河村勇輝「合約升級」破200萬人查看　灰熊一哥：他總是搶盡風頭

黑豹旗／突破僵局再見暴投互噴垃圾話　莊敬教練制止：輸不起嗎

黑豹旗／突破僵局再見暴投互噴垃圾話　莊敬教練制止：輸不起嗎

感謝牧倫斯「發現」中場遊戲問題　夢想家再致歉：積極改進

感謝牧倫斯「發現」中場遊戲問題　夢想家再致歉：積極改進

擺爛選他？17歲NBA準狀元大學首秀超全能　3分鐘搧2鍋砍22分6助攻

擺爛選他？17歲NBA準狀元大學首秀超全能　3分鐘搧2鍋砍22分6助攻

穆倫斯想幫球迷賺獎金「球塞不進去」　夢想家遭疑詐騙急澄清

穆倫斯想幫球迷賺獎金「球塞不進去」　夢想家遭疑詐騙急澄清

勇士本季將令人驚訝！　老八傳奇前輩評「補進這兩人很關鍵」

勇士本季將令人驚訝！　老八傳奇前輩評「補進這兩人很關鍵」

大巨蛋效應！中職總冠軍賽打到第5戰　可望刷新史上最多觀眾

大巨蛋效應！中職總冠軍賽打到第5戰　可望刷新史上最多觀眾

黑豹旗／對戰北科附工打滿7局給100分　大園全台最豪華球經陣容

黑豹旗／對戰北科附工打滿7局給100分　大園全台最豪華球經陣容

與大谷一起刷新隊史單系列賽上壘次數　蒙西：他從未辜負期待

與大谷一起刷新隊史單系列賽上壘次數　蒙西：他從未辜負期待

兄妹遇電燈自燃噴火花　機警哥冷靜3動作護妹

熱門新聞

統一獅G3先發出爐！陳鏞基扛4棒、林安可仍未先發

河村勇輝「合約升級」破200萬人查看　灰熊一哥：他總是搶盡風頭

黑豹旗／突破僵局再見暴投互噴垃圾話　莊敬教練制止：輸不起嗎

感謝牧倫斯「發現」中場遊戲問題　夢想家再致歉：積極改進

擺爛選他？17歲NBA準狀元大學首秀超全能　3分鐘搧2鍋砍22分6助攻

穆倫斯想幫球迷賺獎金「球塞不進去」　夢想家遭疑詐騙急澄清

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣大賽第3戰　統一獅先發出爐

2河村勇輝「合約升級」破200萬人查看

3再見三振噴垃圾話　莊敬教練制止：輸不起嗎

4感謝牧倫斯發現遊戲問題　夢想家再致歉

5NBA準狀元大學首秀　3分鐘搧2鍋

最新新聞

1NBA新賽季明開打！塞爾提克尼克打頭陣

2兄弟G3關鍵搶勝！陳俊秀首度先發

3王佑騏扮「拆彈專家」率隊闖32強

4神代打！大同逆轉勝　蘇建榮大讚

5戴資穎申請「排名保護」至少休3個月

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

胡金龍勉勵有效！　林祖傑沒想到拿單場MVP

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

餅總讚賞林祖傑「可愛」安打　邱智呈自打球送醫檢查

大谷翔平第8局轟3分砲　道奇8比0贏球搶下第2勝

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

甜美油漆妹取物錢包遭竊　她難過辛苦賺來的錢沒了

【泰格與雪兒】天秤座的煩惱

楊謹華女女吻謝盈萱「怕停不下來」　吵架氣哭被嗆：可以不要再演了嗎？

男騎士切車道害她慘摔　外套被車牌勾住遭拖行

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366