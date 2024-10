不是大谷翔平！　艾德曼奪系列賽MVP嗨喊：難以置信

▲艾德曼(Tommy Edman)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

洛杉磯道奇隊內野手艾德曼(Tommy Edman)在今天(台灣時間21日)國聯冠軍系列賽G6先發貢獻了包含一支兩分砲在內的2長打以及4分打點,幫助球隊最終就以10比5收下勝利;道奇成功奪下四年來的首個聯盟冠軍並晉級世界大賽,艾德曼也因此榮膺本系列賽的MVP。

1局下半球隊落後1分的情況下,艾德曼在一出局一、三壘有人時擊出左外野方向2分打點二壘安打,幫助道奇將比分反超至2比1;三局下半無人出局一壘有人時,艾德曼再次把握機會夯出兩分砲,道奇將領先優勢改寫為4比1,開轟後這使得艾德曼系列賽打點數來到11分,與2020年席格(Corey Seager)在季後賽單系列賽11分打點的紀錄並列,創下了球隊紀錄。

艾德曼在G2打出3支安打並貢獻2分打點,G4也有2安打和3打點的表現,本系列賽6戰皆有安打,共計27打數11安打,打擊率高達4成07外加打進11分打點,表現非常出色;最終艾德曼在與擊出兩轟的大谷翔平等人的競爭中脫穎而出,獲得本系列賽的MVP。

Tommy Edman drove in 11 runs throughout the series to help the @Dodgers capture the pennant!



He takes home the #NLCS MVP Award. pic.twitter.com/1j42ydMi0X