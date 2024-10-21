不是大谷翔平！　艾德曼奪系列賽MVP嗨喊：難以置信

▲艾德曼（Tommy Edman）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇隊內野手艾德曼（Tommy Edman）在今天（台灣時間21日）國聯冠軍系列賽G6先發貢獻了包含一支兩分砲在內的2長打以及4分打點，幫助球隊最終就以10比5收下勝利；道奇成功奪下四年來的首個聯盟冠軍並晉級世界大賽，艾德曼也因此榮膺本系列賽的MVP。

1局下半球隊落後1分的情況下，艾德曼在一出局一、三壘有人時擊出左外野方向2分打點二壘安打，幫助道奇將比分反超至2比1；三局下半無人出局一壘有人時，艾德曼再次把握機會夯出兩分砲，道奇將領先優勢改寫為4比1，開轟後這使得艾德曼系列賽打點數來到11分，與2020年席格（Corey Seager）在季後賽單系列賽11分打點的紀錄並列，創下了球隊紀錄。

艾德曼在G2打出3支安打並貢獻2分打點，G4也有2安打和3打點的表現，本系列賽6戰皆有安打，共計27打數11安打，打擊率高達4成07外加打進11分打點，表現非常出色；最終艾德曼在與擊出兩轟的大谷翔平等人的競爭中脫穎而出，獲得本系列賽的MVP。

Tommy Edman drove in 11 runs throughout the series to help the @Dodgers capture the pennant!



He takes home the #NLCS MVP Award. pic.twitter.com/1j42ydMi0X — MLB (@MLB) October 21, 2024

「隊友們真的非常棒，這一切讓我難以置信，這是一支偉大的球隊，他們張開雙手接納了我，」艾德曼賽後激動表示，「我們始終堅韌不拔、持續奮鬥，經歷了許多艱難的比賽，這將在下一個階段助我們一臂之力。」

針對即將到來的世界大賽，艾德曼則說，「這真的是夢寐以求的時刻，感謝所有球迷的支持，感謝你們創造了這麼棒的環境。」