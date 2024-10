守護者剋星史坦頓　季後賽安打都是全壘打寫歷史

▲▼史坦頓。(圖/路透)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洋基20日(台灣時間)在美聯冠軍賽G5,以5比2擊敗守護者,最終取得系列賽4勝1敗晉級世界大賽。洋基自2009年奪冠後,時隔15年再度進入世界大賽,外野手「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)獲得美聯冠軍賽MVP。

史坦頓對守護者打得非常得心應手,季後賽中,史坦頓對守護者擊出的8支安打都是全壘打,放眼MLB季後賽史上,面對相同對手擊出5發以上全壘打的打者中,史坦頓是唯一全數安打都是全壘打的打者。排名第二的是名人堂成員湯米(Jim Thome),他在1995年至1999年的季後賽,對紅襪總共轟出5發全壘打。

本日比賽第六局,洋基落後守護者兩分,托瑞斯(Gleyber Torres)、索托(Juan Soto)連續安打點燃攻勢,下一棒賈吉(Aaron Judge)雖然擊出雙殺打,但隨後史坦頓(Giancarlo Stanton)掃出左外野兩分砲,追平比數,終場洋基5比2獲勝。包含本場在內,史坦頓已經連續三場開轟,本季季後賽目前有五轟表現,奪下美聯冠軍賽MVP。

Giancarlo Stanton home run put him in the Hall of Fame right now pic.twitter.com/pPQEB7FUey