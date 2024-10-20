守護者剋星史坦頓　季後賽安打都是全壘打寫歷史

▲▼史坦頓。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洋基20日（台灣時間）在美聯冠軍賽G5，以5比2擊敗守護者，最終取得系列賽4勝1敗晉級世界大賽。洋基自2009年奪冠後，時隔15年再度進入世界大賽，外野手「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）獲得美聯冠軍賽MVP。

史坦頓對守護者打得非常得心應手，季後賽中，史坦頓對守護者擊出的8支安打都是全壘打，放眼MLB季後賽史上，面對相同對手擊出5發以上全壘打的打者中，史坦頓是唯一全數安打都是全壘打的打者。排名第二的是名人堂成員湯米（Jim Thome），他在1995年至1999年的季後賽，對紅襪總共轟出5發全壘打。

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本日比賽第六局，洋基落後守護者兩分，托瑞斯（Gleyber Torres）、索托（Juan Soto）連續安打點燃攻勢，下一棒賈吉（Aaron Judge）雖然擊出雙殺打，但隨後史坦頓（Giancarlo Stanton）掃出左外野兩分砲，追平比數，終場洋基5比2獲勝。包含本場在內，史坦頓已經連續三場開轟，本季季後賽目前有五轟表現，奪下美聯冠軍賽MVP。

Giancarlo Stanton home run put him in the Hall of Fame right now pic.twitter.com/pPQEB7FUey — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) October 20, 2024

洋基教練團G5決定讓「守護者剋星」史坦頓扛第四棒，且索托在延長賽擊出的三分砲，為個人生涯季後賽第16轟，超越貝比魯斯（Babe Ruth）的15轟，成為隊史第四多，且在季後賽前36場比賽中的最多全壘打的紀錄保持者。