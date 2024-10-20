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快訊／索托延長賽驚天3分砲　洋基晉級世界大賽

▲▼索托（Juan Soto）。（圖／路透）

▲索托（Juan Soto）。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

洋基與守護者進行美聯冠軍戰G5，取得聽牌優勢的洋基開賽陷入苦戰，兩隊激戰2比2平手進入延長賽，索托（Juan Soto）10局上轟出致勝3分砲，率隊以5比2獲勝，最終以4勝1敗之姿晉級世界大賽。

守護者2局下突破洋基先發左投羅丹（Carlos Rodon），哥哥J.奈勒（Josh Naylor）率先安打，弟弟B.奈勒（Bo Naylor）隨後掃出二壘安打，為球隊先馳得點。

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守護者5局下再發威，吉曼奈茲（Andres Gimenez）敲出二壘安打，兩出局後關（Steven Kwan）安打建功再下一城，弗萊（David Fry）延續攻勢敲安打，同時將羅丹打退場，小萊特（Mark Leiter Jr.）登板後先故意保送，面對滿壘局面順利「拆彈」止血。

托瑞斯（Gleyber Torres）、索托（Juan Soto）6局上連續安打為洋基開啟反攻，賈吉（Aaron Judge）敲出雙殺打，讓守護者投手拜比（Tanner Bibee）振臂歡呼，但史坦頓（Giancarlo Stanton）馬上從中手中轟出兩分砲，一棒扳平比數，拜比也黯然退場。

兩隊激戰到延長賽，10局上洋基靠Wells（Austin Wells）保送上壘，維杜戈（Alex Verdugo）擊出二壘滾地球，守護者游擊手羅奇歐（Brayan Rocchio）企圖轉傳製造雙殺，但球沒接穩形成失誤。隨後索托轟出3分砲奠定勝基，此系列賽第3轟，成為致勝英雄。

關鍵字： 洋基守護者美聯冠軍戰延長賽索托

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