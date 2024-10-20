黑豹旗／華僑徐偉翔對決甲組有亮點　支持兄弟預測4勝1敗封王

▲黑豹旗，華僑中學。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

華僑高中徐偉翔在中信盃黑豹旗64強賽先發，挑戰甲組球隊壽山高中，前2局壓制打線，直到3局才大量失分。身為中信兄弟球迷的他也很關注台灣大賽，預測4勝1敗封王。

徐偉翔在本屆黑豹旗首戰先發率隊搶下勝利，此役雖未滿3局退場，但對自己本屆黑豹旗的表現給予80分評價，總教練王鈺涵也將他視為球隊非常倚重的投手。他表示，「控球還可以再加強，但這樣算不錯了。」首局僅失1分讓他感到有點意外，「沒想過，但是蠻驚喜的。」

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面對甲組球隊，徐偉翔坦言感覺有趣。「知道他們很強，但還是想要跟他們對決。上場之後就沒那麼怕了。」他分享壓制對手的關鍵是，「球的位置，然後不要投太紅中就好。」

徐偉翔國三時從社區棒球開啟棒球路，受到打棒球的父親影響。目前擔任學校棒球隊副隊長的他，認為學校配備的發球機對球隊很有幫助，「可以提早習慣一些球速比較快的投手。」

身為中信兄弟隊的球迷，徐偉翔特別欣賞投手王威晨的氣質和帶隊風格。對於目前進行中的台灣大賽，他認為，「昨天統一獅滿可惜，若古林睿煬沒有受傷應該有機會。不過兄弟贏面還是比較大，看兄弟投手狀況怎麼樣，打擊近況是滿好的。」