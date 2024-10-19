大巨蛋例行賽、台灣大賽首轟都是他！曾頌恩：頭皮還在發麻

▲中信兄弟曾頌恩。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟曾頌恩在大巨蛋擊出中職台灣大賽的第一轟，中職例行賽大巨蛋的第一轟也是由他所擊出。這是他總冠軍初體驗，賽後直呼，「到現在還在頭皮發麻，一開始真的滿緊張。」

曾頌恩此役首打席選到保送，4局則擊出滾地球，5局則敲出中外野飛球遭接殺，一直到6局才擊出台灣大賽首支安打，8局則從胡智爲手中擊出陽春砲，為球隊攻下第10分，也是台灣大賽大巨蛋史上第一轟。

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對於首次打台灣大賽，曾頌恩坦言，剛開賽真的滿近張，一直到後面攻勢一分一分追上時，心情才放開。受訪的當下，他也笑稱，「現在頭皮還是很麻！」

在開季擊出中職在大巨蛋的第一轟，今天又擊出台灣大賽首登大巨蛋的第一轟。曾頌恩表示，從沒想過會是自己，「當下就是領先球數有設定到位置，打到感覺還不錯。」

對於老同學古林睿煬僅投3局因傷提前退場，曾頌恩表示，他和季賽相比，今天引誘球感覺丟得比較多，比較沒有像季賽那樣攻擊好球帶，「這是我自己的想法啦，也想辦法多耗他的用球數，讓他投不長。」

打線在後半段整個打開，包括6局狂攻7分奠定勝基，曾頌恩直呼，「很嗨耶！」他也透露，周思齊學長有提醒，不要太過著急，「他跟我們說太急了，什麼都想打，後面就專心設定策略，專心進攻。」

第一次打台灣大賽就贏球，曾頌恩難掩喜悅，直言不知道怎麼形容，「說不出的開心，無法表達，心跳還是很快！」

總教練平野惠一也表示，一直都很期待曾頌恩成為球隊主力，「今天有這樣表現，替他開心。」



