黑豹旗／范博凱找回王牌身手前4局無安打　大溪7比0強壓中興

▲黑豹旗，大溪高中。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃黑豹旗18日在三重棒球場進行64強戰，大溪高中與中興高中交手，范博凱走出高二下學期的低潮，找回王牌身手，前4局讓中興高中12上12下，率隊以7比0獲勝。

大溪首局靠著黃凱恩、林珺希長打連線，陳柏凱安打串連攻下2分。2局下吳敬偉、吳翊睿連續安打後，利用對方守備失誤及投手單局4保送，灌進4分大局。4局下又進帳1分，拉開比數，但5局都沒有分數進帳，仍打滿7局獲勝。

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范博凱前4局演出12上12下無安打，5局上被中興4番林至宏掃出長打，也是唯一1支安打。他穩住陣腳，結束5局投球任務，無失分，拿下勝投。林志騰中繼1局，林珺希最後半局取消DH登板，飆速147公里後援無失分。

大溪總教練鄭錦繁表示，「雖然前兩局就把分數拉開，但攻擊慾望可以再強一點。面對實力差不多的球隊，不能認為有7分就穩贏，心態要調整。此外，火力過於集中前半段，後面5至9棒需要調整，否則接下來的比賽會更難打。」

談到范博凱好投演出，鄭錦繁透露，「他是陣中很重要的王牌投手，但高二下學期遇到嚴重的低潮，無論心態或技術都呈現不太好的狀態。經過這半年調整，日前金龍盃、立德盃慢慢恢復身手，這場比賽有好的跡象。雖然速度還沒完全到之前水準，但控球穩定度已有提升。」