領航猿公布開幕周全新主場活動　持續推動布依德歸化

▲航猿年度主視覺。（圖／領航猿提供）

記者游郁香／綜合報導

桃園璞園領航猿新賽季主場賽事11月2日至3日在桃園巨蛋點燃戰火，分別對戰臺北富邦勇士與臺南台鋼獵鷹，東超桃園主場首戰則將在12月25日登場，迎戰上季日本B.LEAGUE總冠軍廣島蜻蜓。

領航猿開幕周推出活動，開幕戰入場可獲得限量「飛行軍徽圓形磁鐵」開瓶器，推出兩款設計「放膽戰鬥款」、「猿地星空款」。

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本季主場繼續由「最強里長伯」主持人李宜柏與「黑樂傳教士」、「音樂寶藏收藏家」DJ Vicar為球迷服務，搭配新任「猿氣MC」若潼。

▲航猿主場DJ Vicar。（圖／領航猿提供）

視籃球和音樂為生命的宜柏，球團首度提供兩年合約達成合作共識。人稱「黑樂傳教士」「音樂寶藏收藏家」的知名DJ Vicar常跨界與藝術展覽、運動品牌，舞蹈演出等多樣性領域，並在各大指標性酒吧擔任駐場DJ，獨特特色風格將繼續在桃園巨蛋主場打造球場視聽饗宴，另外去年受好評的「橙客點歌機」將持續放送，球迷可透過官方社群點歌。

▲領航猿主場MC PAULYBLEE李宜柏。（圖／領航猿提供）

新賽季主場目標依然為球迷不斷打造專屬「領航遊樂園」，場館環廊延續設置育嬰室和兒童遊戲區，方便家長帶小孩一起觀賽同樂，去年度具話題性的航空意象頭等艙拍照區更進一步擴展空間應用，將在11月2日賽前舉辦空姐同樂見面會，讓球迷有機會與Pilots Crew的啦啦隊成員近距離互動。

11月3日則會帶來「球迷會客室」球迷版賽前訪問活動，首次便直接邀請總教練卡米諾斯登場與球迷進行相見歡。卡總將參加20分鐘的球迷訪談，讓大家有機會直接向他提問。場外空間全心打造「樂猿市集」美食攤位，提供的多樣化餐飲選擇滿足味蕾。

備戰新賽季到來，領航猿開幕戰推出多款全新商品，以戰鬥勳章為概念，推出多款服飾配件、雙面練習球衣與「猿翼飛行」多功能後背包，帶給球迷與眾不同的穿搭思維。此外也將首度推出「全猿起飛燈箱扭蛋」、「霓影猿扇」，一起為飛行部隊點亮勝利信號。

▲布依德。（圖／記者杜奕君攝）

休賽季領航猿舉行各項活動，增強與桃園在地連結，包括校園巡迴計畫、夏令營與球迷會等活動，回饋桃園基層學校與市民互動福利，除了本土球員外，也安排4位洋將參與，尤其是布依德(Julian Boyd)積極投入各項活動，展現對這份土地的認同感，球團也持續推動布依德歸化，期待幫助國家與領航猿貢獻。

結束休賽季韓國移地交流賽與PLG季前熱身賽，領航猿為開季做足準備，上周在熱身賽中拿下2連勝，狀態調整到位，洋將與本土球員磨合漸入佳境，全力備戰下周開打的東超與PLG賽事。