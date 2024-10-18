盤末挽救3破發點絕境逆轉勝　西西帕斯霸氣：我不得不拼搏

▲西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024歐洲公開賽今天（18日）迎來16強焦點戰，由「希臘男神」西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）交手從資格賽殺進來的巴西黑馬魏德（Thiago Seyboth Wild），最終西西帕斯展現頑強韌性，在決勝盤挽救3個破發點後完成再見破發，終場便以7比6（5）、4比6、7比5取得勝利，晉級8強。

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Stefanos Tsitsipas has managed to record at least 40 tour-level wins in all the last 6 full seasons pic.twitter.com/xSAEjfhuCZ [廣告]請繼續往下閱讀... October 17, 2024

「這場比賽真的讓我筋疲力盡，我必須不斷留在比賽中，」西西帕斯說道，贏球後西西帕斯本賽季的戰績提升至40勝19負；「這次逆轉太瘋狂了，當他領先時，我設法把握接下來的每一分並加強防守。」

「到最後一切都是心理戰，我很好的控制了自己的情緒，我通常不喜歡將自己的比賽建立在防守之上，但我不得不拼搏，用我所有的武器來讓它成功，」西西帕斯最後表示。

Stef safely thru @steftsitsipas grinds out a tough 7-6 4-6 7-5 victory over Seyboth Wild #EuropeanOpen pic.twitter.com/2c0aqqcpNb — Tennis TV (@TennisTV) October 17, 2024

西西帕斯將在8強戰中對陣五號種子萊赫茨卡（Jiri Lehecka），後者稍早以6比4、6比3直落二擊敗德國選手奧特麥爾（Daniel Altmaier），這場比賽耗時1小時13分鐘，根據ATP官方數據指出，萊赫茨卡一發球得分率高達 91%（30/33）。