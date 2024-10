盤末挽救3破發點絕境逆轉勝　西西帕斯霸氣：我不得不拼搏

▲西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024歐洲公開賽今天(18日)迎來16強焦點戰,由「希臘男神」西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)交手從資格賽殺進來的巴西黑馬魏德(Thiago Seyboth Wild),最終西西帕斯展現頑強韌性,在決勝盤挽救3個破發點後完成再見破發,終場便以7比6(5)、4比6、7比5取得勝利,晉級8強。

2018

2019

2021

2022

2023

2024



Stefanos Tsitsipas has managed to record at least 40 tour-level wins in all the last 6 full seasons pic.twitter.com/xSAEjfhuCZ